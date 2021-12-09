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Dünya Sudan'da iki Türk vatandaşı kaçırıldı
Dünya

Sudan'da iki Türk vatandaşı kaçırıldı

Sudan'da, Türk elektrik üretim firması adına çalışan bir mühendis ile bir idari personel, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 03:37:00 -
Sudan'da iki Türk vatandaşı kaçırıldı

Sudan’ın Darfur Bölgesi Valisi Mini Arko Minavi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üzgünüm. Darfur'a hizmet için çalışan Türklerin güvenlik güçlerinin önünde kaçırılması tüm insanlığın vicdanını sızlatıyor. Onları bulmaya çalışıyoruz. Kaçıran kişilerden bu masumlara zarar vermemelerini ve sağ salim teslim etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşir kentindeki elektrik üretim şirketinde çalışan 2 Türk ve Sudanlı şoför, dün akşam saatlerinde, işten eve döndükleri sırada kimliği belirsiz kişilerce, içerisinde bulundukları araçla birlikte bilinmeyen bir yere götürüldü.

Darbedilerek aracıyla salıverilen Sudanlı şoför, Faşir'deki hastanede tedavisinin ardından evine döndü.

Sudanlı şoför, kendilerini kaçıran kişilerin, fidye istemediklerini, Türklerle herhangi bir sorunları olmadığını, önceki gün kentte kabileler arasında yaşanan ölü ve yaralıların olduğu saldırının failleri yakalanana kadar kaçırılan Türkleri rehin tutacakları bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, kaçırılan Türk vatandaşlarının bir an önce bulunup serbest bırakılması için Sudan makamları nezdinde yoğun girişimlerini sürdürüyor.

Kuzey Darfur Valiliği, dün Faşir kentindeki Zemzem sığınmacı kampı yakınlarında, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Valilik önünde toplanan öfkeli kalabalığa itidal çağrısında bulunan yetkililer, bir zanlının yakalandığını, tüm failler yakalanıncaya kadar soruşturmanın süreceğini açıklamıştı.

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