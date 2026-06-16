Sudan'da İHA saldırılarında 1000'den fazla sivil katledildi!

BM insan hakları şefi pazartesi günü, Sudan'da İHA savaşının kullanımında keskin bir artış yaşanmasını kınadı.

Ülkede bu yılın ilk beş ayında bu tür saldırılarda 1000'den fazla sivil öldürüldü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Sudan'da korkunç çatışma genişledi ve tırmandı, bu süreç İHA savaşının kullanımında keskin bir artışla damgasını vurdu" dedi.

Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı açılış konuşmasında Türk "Ocak ile Mayıs 2026 arasında ofisimiz, İHA saldırılarında 1000'den fazla sivilin öldüğünü belgeledi" ifadelerini kullandı.

Türk ayrıca "tecavüz ve cinsel şiddetin yaygın olduğunu" söyledi.

Dördüncü yılına giren Sudan'daki çatışma, on binlerce kişinin ölümüne ve 11 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmesine yol açtı. Birleşmiş Milletler bu durumu "dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizi" olarak tanımlıyor.

Bir hak örgütü ve görgü tanıkları geçen hafta, stratejik El Ubeyyid kentine düzenlenen İHA saldırılarında 23 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Bu, savaşın başlamasından bu yana kentin tanık olduğu en ölümcül hava saldırılarından biri oldu.

Kentin doğusundaki El Matar mahallesinden bir sivil, "Evlerin çatıları içeridekilerin üzerine çöktü" dedi.

Kuzey Kordofan'ın başkenti El Ubeyyid, aylardır Birleşik Arap Emirlikleri destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından kısmen kuşatılmış durumda.

Çatışmalar son aylarda Kordofan bölgesinde ve Etiyopya sınırı yakınındaki Mavi Nil eyaletinde yoğunlaştı.

Kaynak: Mepa News