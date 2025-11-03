Sudan'da iç savaş sürüyor, ortalık karıştı! Sudan'daki katliama İstanbul'da protesto, kan donduran olay!

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar sürerken, Sosyal Refah Bakanı Selima İshak kan donduran açıklamalarda bulundu.

İstanbul Fatih’teki Beyazıt Meydanı’nda toplanan grup, ellerindeki Sudan bayrakları ve pankartlar açarken, grup adına basın açıklamasını, Sudan topluluğu başkanı Nazar Ali yaptı.

Ali, Kuzey Darfur'un Faşir kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından yapılan saldırıların yol açtığı insan hakları ihlallerini protesto ettiklerini belirtti.

Sudanlı topluluğun açıklamasını okuyan Ali, HDK ve destekçilerinin "uluslararası hukuk önünde hesap vermesi" gerektiğini belirterek, uluslararası topluma HDK'nın "terör örgütü ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

Ali, Sudan'a desteği için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken, Türkiye'den insan hakları savunucularıyla ortaklaşa hareket ederek hukuki mücadele yürütecekleri bilgisini verdi.

Sudan halkının maruz kaldığı şiddet, zorla yerinden edilme, yağmalama ve altyapının sistematik olarak yok edilmesi gibi ağır insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen gösteride, uluslararası topluma "Sudan’ı unutma" çağrısı yapıldı.

Barışçıl şekilde yapılan gösteriyle dünyanın dikkatini Sudan’daki insani drama çekmek ve Sudan halkına destek mesajı vermenin hedeflendiği ifade edilirken, göstericiler "Tek ordu tek halk" sloganını atarak dağıldı.

Eyleme Sudanlı sivil toplum mensupları ve topluluklarının temsilcilerinin yanı sıra Sudan'daki şiddete tepki gösteren vatandaşlar katıldı.



Sudan Sosyal Refah İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Selima İshak kan donduran açıklamalarda bulundu. İshak "HDK kente girdikten sonra ilk 2 gün içinde 300 kadını öldürdü. Faşir'de kadınlar cinsel saldırı, şiddet ve işkenceye maruz kalıyor. Burada yaşananlar sistematik bir etnik temizlik" dedi.

Sudan Sosyal Refah İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Selima İshak, Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kentinde kontrolü sağlayan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kente girdikten sonra ilk 2 gün içinde 300 kadını öldürdüğünü söyledi.

İshak yaptığı açıklamada, Sudan'da orduya karşı silahlı mücadele yürüten, özellikle Darfur başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde sivillere yönelik katliamlarla suçlanan HDK'nın Faşir kentindeki ihlallerine ilişkin bilgi verdi.

"HDK kente girdikten sonra ilk 2 gün içinde 300 kadını öldürdü." diyen İshak, şöyle devam etti: "Faşir'de kadınlar cinsel saldırı, şiddet ve işkenceye maruz kalıyor. Kentte insanlar; işkenceye, istismara, şiddete uğramaya, aşağılanmaya ve küçük düşürülmeye devam ediyor. Burada yaşananlar, sistematik bir etnik temizlik ve herkesin sessiz kalarak göz yumduğu büyük bir suçtur."

Saldırılar nedeniyle Faşir'den Tavila kasabasına kaçanların da tehlike altında olduğunu belirten İshak, "Çünkü bu bölgeler arasındaki yollar ölüm yoluna dönüştü." ifadesini kullandı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı. alanyapostasi.