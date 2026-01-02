  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"

Barış zirvesinde Ukraynalı kadınları konuşmuşlar! Trump: Çok güzeller…

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Türkiye turizm atağına geçti: Çinlilere vizesiz dönem başladı

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'e ait savaş uçağı düşürüldü 300’den fazla asker ele geçirildi

Suudi ve BAE, çatışmaya doğru gidiyor: Kardeşlikleri düşmanlığa döndü

Kağıthane’de korkunç kaza!

CHP’nin PTT balonu belgelerle patladı

İHA’ların uçuş görev dosyası ele geçirdi

Türk bayrağını gören minikten yürek ısıtan görüntü: Hainler belki biraz utanır
Dünya 1 çocuk soğuktan hayatını kaybetti
Dünya

1 çocuk soğuktan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
1 çocuk soğuktan hayatını kaybetti

Gazze’nin ortasındaki Nuseyrat mülteci kampında 11 yaşındaki Malak, dondurucu soğuklar nedeniyle çadırda can verdi. Han Yunus’ta ise İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 4 sivil yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gazze’nin ortasındaki Nuseyrat mülteci kampında 11 yaşındaki Malak, dondurucu soğuklar nedeniyle çadırda can verdi. Han Yunus’ta ise İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 4 sivil yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gazze Şeridi’nde ağır kış şartları ve devam eden askeri hareketlilik, sivil can kayıplarını artırıyor. 2026 yılının ilk gününde bölgeden hem dondurucu soğukların yol açtığı bir çocuk ölümü hem de yeni bir saldırı haberi geldi.

 

Çadırda Donarak Can Verdi: Malak Rami Ghoneim

Gazze'nin merkezindeki Nuseirat mülteci kampında yerinden edilmiş ailelerin sığındığı derme çatma çadırlarda trajik bir ölüm yaşandı.

Kurban: Yerel medya kaynakları, hayatını kaybeden çocuğun Malak Rami Ghoneim olduğunu teşhis etti.

Neden: Yetersiz barınma imkanları, ısıtma eksikliği ve kış mevsiminin getirdiği aşırı düşük sıcaklıklar nedeniyle küçük kızın donarak öldüğü bildirildi.

Bağlam: Gazze’de binlerce aile, altyapısı çökmüş kamplarda plastik çadırlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

 

Han Yunus’ta Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

Güneydeki Han Yunus kentinde ise İsrail güçlerinin ateşi sonucu sivil yaralanmalar kaydedildi. Yerel gazetecilerin aktardığı bilgilere göre:

Olay: Şehrin iki farklı noktasında İsrail askerleri sivillere ateş açtı.

Sonuç: Saldırılarda yaralanan 4 Filistinli, kentin ana sağlık merkezi olan Nasır Hastanesi’ne sevk edildi.

Durum: Yaralıların tedavi altına alındığı, ancak bölgedeki hastanelerin kısıtlı tıbbi imkanlar nedeniyle zorlandığı belirtiliyor.

Orta Doğu Haber

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör
Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Gündem

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor
Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

Dünya

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

İsrail ve ABD anlaştı! Gazze'de ikinci aşama
İsrail ve ABD anlaştı! Gazze'de ikinci aşama

Dünya

İsrail ve ABD anlaştı! Gazze'de ikinci aşama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"
Gündem

Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"

Rusya’da bir öğretmenin sınıfta öğrencilerine yönelik yaptığı konuşma, sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, alkolün toplumların içine..
Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince Türkiye İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koor..
11 yıldır bulunamıyordu! Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş haber geldi
Gündem

11 yıldır bulunamıyordu! Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş haber geldi

Malezya Ulaştırma Bakanlığı, 11 yıldır kayıp olan "MH370" uçağının arama çalışmalarında önemli mesafe kaydedildiğini duyurdu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23