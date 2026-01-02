1 çocuk soğuktan hayatını kaybetti
Gazze’nin ortasındaki Nuseyrat mülteci kampında 11 yaşındaki Malak, dondurucu soğuklar nedeniyle çadırda can verdi. Han Yunus’ta ise İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 4 sivil yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gazze’nin ortasındaki Nuseyrat mülteci kampında 11 yaşındaki Malak, dondurucu soğuklar nedeniyle çadırda can verdi. Han Yunus’ta ise İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 4 sivil yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gazze Şeridi’nde ağır kış şartları ve devam eden askeri hareketlilik, sivil can kayıplarını artırıyor. 2026 yılının ilk gününde bölgeden hem dondurucu soğukların yol açtığı bir çocuk ölümü hem de yeni bir saldırı haberi geldi.
Çadırda Donarak Can Verdi: Malak Rami Ghoneim
Gazze'nin merkezindeki Nuseirat mülteci kampında yerinden edilmiş ailelerin sığındığı derme çatma çadırlarda trajik bir ölüm yaşandı.
Kurban: Yerel medya kaynakları, hayatını kaybeden çocuğun Malak Rami Ghoneim olduğunu teşhis etti.
Neden: Yetersiz barınma imkanları, ısıtma eksikliği ve kış mevsiminin getirdiği aşırı düşük sıcaklıklar nedeniyle küçük kızın donarak öldüğü bildirildi.
Bağlam: Gazze’de binlerce aile, altyapısı çökmüş kamplarda plastik çadırlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Han Yunus’ta Silahlı Saldırı: 4 Yaralı
Güneydeki Han Yunus kentinde ise İsrail güçlerinin ateşi sonucu sivil yaralanmalar kaydedildi. Yerel gazetecilerin aktardığı bilgilere göre:
Olay: Şehrin iki farklı noktasında İsrail askerleri sivillere ateş açtı.
Sonuç: Saldırılarda yaralanan 4 Filistinli, kentin ana sağlık merkezi olan Nasır Hastanesi’ne sevk edildi.
Durum: Yaralıların tedavi altına alındığı, ancak bölgedeki hastanelerin kısıtlı tıbbi imkanlar nedeniyle zorlandığı belirtiliyor.
Orta Doğu Haber
Dünya
Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor