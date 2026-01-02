  • İSTANBUL
Yerel

TAG Otoyolu'nda yolculuk yapacaklar dikkat: Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TAG Otoyolu'nda yolculuk yapacaklar dikkat: Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatıldı!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün güncel duyurusuna göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 2 ile 6. kilometreleri arasında kapsamlı bir üstyapı bakım ve onarım çalışması yürütülüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu Mahmutbey Batı Kavşağı Anayol Üstgeçit Köprüsü'nün genleşme derzlerinde 21.00-06.00 saatlerinde gerçekleştirilecek onarım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılacak.

 

Simav-Abide yolunun 50-51. kilometrelerinde yapım, Narlı-Pazarcık yolunun (Pazarcık çevre yolu mevkisi) 9-12. kilometrelerinde de üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometreleri, yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 39-41. kilometrelerinde Hasankeyf-Gercüş istikametinde yürütülen çalışmalar nedeniyle sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinin bakım-onarım çalışmaları nedeniyle saat 23.00'e kadar ulaşım kontrollü sağlanacak.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 35. kilometrelerindeki yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

