  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?

İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu

Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"

Barış zirvesinde Ukraynalı kadınları konuşmuşlar! Trump: Çok güzeller…

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Türkiye turizm atağına geçti: Çinlilere vizesiz dönem başladı

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'e ait savaş uçağı düşürüldü 300’den fazla asker ele geçirildi

Suudi ve BAE, çatışmaya doğru gidiyor: Kardeşlikleri düşmanlığa döndü
Ekonomi Gümüşün yüzde 60'ını elinde tutan Çin'den ihracat yasağı!
Ekonomi

Gümüşün yüzde 60'ını elinde tutan Çin'den ihracat yasağı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gümüşün yüzde 60'ını elinde tutan Çin'den ihracat yasağı!

Çin, bugünden itibaren gümüş ihracatına yönelik yeni kısıtlamaları yürürlüğe koyuyor. Devlete bağlı Securities Times gazetesinin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yeni düzenleme gümüşü sıradan bir emtia olmaktan çıkaracak nadir toprak elementi ile aynı statüye getirecek.

Çin, bugünden itibaren gümüş ihracatına yönelik yeni kısıtlamaları yürürlüğe koyuyor. Devlete bağlı Securities Times gazetesinin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yeni düzenleme gümüşü sıradan bir emtia olmaktan çıkaracak nadir toprak elementi ile aynı statüye getirecek.

Çin, bugünden itibaren gümüş ihracatına yönelik yeni kısıtlamaları yürürlüğe koyuyor. Devlete bağlı Securities Times gazetesinin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yeni düzenleme gümüşü sıradan bir emtia olmaktan çıkararak nadir toprak elementleriyle aynı düzenleyici statüye taşıyor.

 

Gümüş, nadir topraklarla aynı kategoriye alındı

Yeni uygulamayla birlikte gümüş, Çin’in stratejik hammaddeler listesinde üst sıraya taşınmış oldu. Resmî olarak “ihracat yasağı” ilan edilmese de sektör temsilcileri, bu adımın gümüşün stratejik bir malzeme olarak sınıflandırıldığına işaret ettiğini belirtiyor.

 

44 şirket kapsamda, ihracat yakından denetlenecek

Çin Ticaret Bakanlığı’nın ilk kez ekim ayında duyurduğu önlemler, 2026 ve 2027 yıllarında gümüş ihraç etmesine izin verilen 44 şirketi kapsıyor. Bu şirketlerin faaliyetleri, yeni dönemde çok daha sıkı denetime tabi olacak.

 

Tungsten ve antimon da listede

Aynı düzenleme paketi kapsamında tungsten ve antimon ihracatına da sınırlamalar getiriliyor. Bu metaller, özellikle savunma sanayii ve ileri teknoloji alanlarında yaygın olarak kullanılması nedeniyle kritik öneme sahip.

 

ABD de gümüşü kritik mineral ilan etmişti

Çin’in adımı, ABD’nin kasım ayında gümüşü kritik mineraller listesine eklemesinin ardından geldi. Washington yönetimi, gümüşün elektrik devreleri, bataryalar, güneş panelleri ve tıbbi ekipmanlarda yaygın kullanımını bu kararın gerekçesi olarak göstermişti.

 

İhracat güçlü, ithalat sınırlı

Wind Information verilerine göre Çin, yılın ilk 11 ayında 4 bin 600 tonun üzerinde gümüş ihraç ederken, ithalat aynı dönemde yalnızca yaklaşık 220 ton seviyesinde kaldı. Bu tablo, Çin’in küresel gümüş arzındaki belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Yeni kısıtlamalar ve zayıflayan ABD doları etkisiyle gümüş fiyatları sert düştü. Analistler, Çin’in attığı bu adımın küresel arz dengelerini değiştirerek fiyat oynaklığını artırabileceğine dikkat çekiyor. Gümüş fiyatşarı bu kararın ardından yüzde 6 düşerek 71,6 dolara geriledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu
Dünya

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Finlandiya, deniz altı telekomünikasyon kablosuna zarar verdiği şüphesiyle İsrail'in Hayfa Limanı’na gitmekte olan Rusya'ya ait kargo gemisi..
Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince Türkiye İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koor..
Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma! Yüzbinler Filistin için tek yürek
Gündem

Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma! Yüzbinler Filistin için tek yürek

2026 yılının ilk gününde İstanbul, tarihe geçecek dev bir vicdan buluşmasına sahne oldu. Milli İrade Platformu öncülüğünde, yaklaşık 400 siv..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23