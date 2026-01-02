Gümüşün yüzde 60'ını elinde tutan Çin'den ihracat yasağı!

Çin, bugünden itibaren gümüş ihracatına yönelik yeni kısıtlamaları yürürlüğe koyuyor. Devlete bağlı Securities Times gazetesinin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yeni düzenleme gümüşü sıradan bir emtia olmaktan çıkaracak nadir toprak elementi ile aynı statüye getirecek.

Çin, bugünden itibaren gümüş ihracatına yönelik yeni kısıtlamaları yürürlüğe koyuyor. Devlete bağlı Securities Times gazetesinin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yeni düzenleme gümüşü sıradan bir emtia olmaktan çıkararak nadir toprak elementleriyle aynı düzenleyici statüye taşıyor.

Gümüş, nadir topraklarla aynı kategoriye alındı

Yeni uygulamayla birlikte gümüş, Çin’in stratejik hammaddeler listesinde üst sıraya taşınmış oldu. Resmî olarak “ihracat yasağı” ilan edilmese de sektör temsilcileri, bu adımın gümüşün stratejik bir malzeme olarak sınıflandırıldığına işaret ettiğini belirtiyor.

44 şirket kapsamda, ihracat yakından denetlenecek

Çin Ticaret Bakanlığı’nın ilk kez ekim ayında duyurduğu önlemler, 2026 ve 2027 yıllarında gümüş ihraç etmesine izin verilen 44 şirketi kapsıyor. Bu şirketlerin faaliyetleri, yeni dönemde çok daha sıkı denetime tabi olacak.

Tungsten ve antimon da listede

Aynı düzenleme paketi kapsamında tungsten ve antimon ihracatına da sınırlamalar getiriliyor. Bu metaller, özellikle savunma sanayii ve ileri teknoloji alanlarında yaygın olarak kullanılması nedeniyle kritik öneme sahip.

ABD de gümüşü kritik mineral ilan etmişti

Çin’in adımı, ABD’nin kasım ayında gümüşü kritik mineraller listesine eklemesinin ardından geldi. Washington yönetimi, gümüşün elektrik devreleri, bataryalar, güneş panelleri ve tıbbi ekipmanlarda yaygın kullanımını bu kararın gerekçesi olarak göstermişti.

İhracat güçlü, ithalat sınırlı

Wind Information verilerine göre Çin, yılın ilk 11 ayında 4 bin 600 tonun üzerinde gümüş ihraç ederken, ithalat aynı dönemde yalnızca yaklaşık 220 ton seviyesinde kaldı. Bu tablo, Çin’in küresel gümüş arzındaki belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Yeni kısıtlamalar ve zayıflayan ABD doları etkisiyle gümüş fiyatları sert düştü. Analistler, Çin’in attığı bu adımın küresel arz dengelerini değiştirerek fiyat oynaklığını artırabileceğine dikkat çekiyor. Gümüş fiyatşarı bu kararın ardından yüzde 6 düşerek 71,6 dolara geriledi.