  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!

Açıklamalar peş peşe geldi! İstanbul'da yarın okullar tatil mi 2 Ocak Cuma?

Ne Kars ne Erzurum! İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Ankara böyle zulüm görmedi! %60 İle Gelen %100 Pişmanlık: "Hizmet gelecek diye bekledik, susuzluktan kırıldık!"

Yatırımlar Anadolu'yu sardı! Türk Savunma Sanayii devi dalga dalga yaylıyor

Ses kayıtları sızdı! Esed kalıntılardan Siyonistlerle dirsek teması

Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?

İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu

Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor
Yerel Foseptik tankerinden insan çıktı! Atık tankerine gizlenen 32 göçmen polisin dikkati sayesinde kurtarıldı
Yerel

Foseptik tankerinden insan çıktı! Atık tankerine gizlenen 32 göçmen polisin dikkati sayesinde kurtarıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Foseptik tankerinden insan çıktı! Atık tankerine gizlenen 32 göçmen polisin dikkati sayesinde kurtarıldı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği başarılı bir operasyon, göçmen kaçakçılarının kullandığı vicdansız yöntemleri bir kez daha gözler önüne serdi. Yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan bir çekiciye bağlı atık (foseptik) tankerinde arama yapan polis ekipleri, tankerin içerisine gizlenmiş halde tam 32 düzensiz göçmen yakaladı. Havasızlık ve kötü koşullar nedeniyle bitkin halde bulunan göçmenler, polis ekiplerince tankerin kapakları açılarak tek tek dışarı çıkarıldı.

Diyarbakır'da bir çekiciye bağlı atık tankerine gizlenmiş 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphe üzerine bir çekiciye bağlı atık tankeri durduruldu.

Ekipler tarafından teknik cihazlarla yapılan kontrollerde tanker içerisinde oldukları anlaşılan düzensiz göçmenlerin insanlık dışı koşullardaki özel bölmelere yerleştirildiği tespit edildi.

 

Uzun uğraşlar sonucu Afganistan uyruklu 32 göçmen tanker içerisinden çıkarılarak hava almaları sağlandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderme işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayda kullanılan çekici ve tankere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Manisa'da nefes kesen takip: Panelvandan 35 düzensiz göçmen çıktı!
Manisa'da nefes kesen takip: Panelvandan 35 düzensiz göçmen çıktı!

Yerel

Manisa'da nefes kesen takip: Panelvandan 35 düzensiz göçmen çıktı!

Bolu’da yılbaşı öncesi kaçak göçmen denetimi
Bolu’da yılbaşı öncesi kaçak göçmen denetimi

Aktüel

Bolu’da yılbaşı öncesi kaçak göçmen denetimi

Ayvacık açıklarında 12’si çocuk 30 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık açıklarında 12’si çocuk 30 kaçak göçmen yakalandı

Aktüel

Ayvacık açıklarında 12’si çocuk 30 kaçak göçmen yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23