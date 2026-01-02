Çadırda yangın faciası: Anne ve çocuğu can verdi

Gazze’nin kuzeyindeki Yermük sığınma merkezinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadırda çıkan yangın trajediyle sonuçlandı. Yangında bir anne ve çocuğu hayatını kaybederken, sivil savunma ekipleri zor şartlar altında müdahale etti.

Gazze Şeridi’nde evleri bombalandığı için çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler, bu kez derme çatma barınaklarda çıkan yangınla sarsıldı. Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü, kuzeydeki ed-Derec (Al-Daraj) Mahallesi'nde bulunan Yermük sığınma merkezinde bir çadırın alevlere teslim olduğunu duyurdu.

Çadırdan Anne ve Çocuğun Cansız Bedeni Çıkarıldı

Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sivil Savunma ekipleri, alevleri kontrol altına alsa da acı tabloyu değiştiremedi. Yapılan resmi açıklamada şu detaylar paylaşıldı:

Can Kaybı: Yangın sonrası çadırdan bir anne ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı.

Yaralı: Yangında bir kişinin de yaralandığı ve tedavi altına alındığı bildirildi.

Neden: Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmazken, çadır kamplarındaki aşırı kalabalık ve güvensiz ısınma yöntemlerinin risk oluşturduğu biliniyor.

Ateşkesin Gölgesinde İhlaller Sürüyor

Gazze hükümetinin Medya Ofisi, 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen sahada şiddetin durmadığını vurguladı. Ateşkes sürecine dair çarpıcı veriler paylaşıldı:

İhlal Sayısı: İsrail ordusunun ateşkesi yaklaşık 969 kez ihlal ettiği bildirildi.

Ateşkes Sonrası Can Kaybı: Bu süreçteki saldırılarda en az 418 Filistinli hayatını kaybetti.

İki Yıllık Soykırımın Ağır Bilançosu

Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar, Gazze'yi bir harabeye çevirirken insani kayıpları da tahmin edilemez boyutlara ulaştırdı:

Kategori 2026 Başlangıç Verileri

Toplam Can Kaybı 71.000'den fazla

Toplam Yaralı 171.000'den fazla

Evsiz Kalanlar Yüz binlerce aile (Çadır kamplarında yaşıyor)

Orta Doğu Haber