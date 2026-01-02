  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?

İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu

Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"

Barış zirvesinde Ukraynalı kadınları konuşmuşlar! Trump: Çok güzeller…

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Türkiye turizm atağına geçti: Çinlilere vizesiz dönem başladı

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'e ait savaş uçağı düşürüldü 300’den fazla asker ele geçirildi

Suudi ve BAE, çatışmaya doğru gidiyor: Kardeşlikleri düşmanlığa döndü
Dünya Çadırda yangın faciası: Anne ve çocuğu can verdi
Dünya

Çadırda yangın faciası: Anne ve çocuğu can verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çadırda yangın faciası: Anne ve çocuğu can verdi

Gazze’nin kuzeyindeki Yermük sığınma merkezinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadırda çıkan yangın trajediyle sonuçlandı. Yangında bir anne ve çocuğu hayatını kaybederken, sivil savunma ekipleri zor şartlar altında müdahale etti.

Gazze’nin kuzeyindeki Yermük sığınma merkezinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadırda çıkan yangın trajediyle sonuçlandı. Yangında bir anne ve çocuğu hayatını kaybederken, sivil savunma ekipleri zor şartlar altında müdahale etti.

Gazze Şeridi’nde evleri bombalandığı için çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler, bu kez derme çatma barınaklarda çıkan yangınla sarsıldı. Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü, kuzeydeki ed-Derec (Al-Daraj) Mahallesi'nde bulunan Yermük sığınma merkezinde bir çadırın alevlere teslim olduğunu duyurdu.

 

Çadırdan Anne ve Çocuğun Cansız Bedeni Çıkarıldı

Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sivil Savunma ekipleri, alevleri kontrol altına alsa da acı tabloyu değiştiremedi. Yapılan resmi açıklamada şu detaylar paylaşıldı:

Can Kaybı: Yangın sonrası çadırdan bir anne ve çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı.

Yaralı: Yangında bir kişinin de yaralandığı ve tedavi altına alındığı bildirildi.

Neden: Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmazken, çadır kamplarındaki aşırı kalabalık ve güvensiz ısınma yöntemlerinin risk oluşturduğu biliniyor.

 

Ateşkesin Gölgesinde İhlaller Sürüyor

Gazze hükümetinin Medya Ofisi, 10 Ekim'de varılan ateşkese rağmen sahada şiddetin durmadığını vurguladı. Ateşkes sürecine dair çarpıcı veriler paylaşıldı:

İhlal Sayısı: İsrail ordusunun ateşkesi yaklaşık 969 kez ihlal ettiği bildirildi.

Ateşkes Sonrası Can Kaybı: Bu süreçteki saldırılarda en az 418 Filistinli hayatını kaybetti.

 

İki Yıllık Soykırımın Ağır Bilançosu

Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar, Gazze'yi bir harabeye çevirirken insani kayıpları da tahmin edilemez boyutlara ulaştırdı:

Kategori 2026 Başlangıç Verileri
Toplam Can Kaybı 71.000'den fazla
Toplam Yaralı 171.000'den fazla
Evsiz Kalanlar Yüz binlerce aile (Çadır kamplarında yaşıyor)

Orta Doğu Haber

Gazze'nin 2026 dileği:Savaş bitsin, evler yeniden inşa edilsin Çadır yerine ev istiyorum
Gazze'nin 2026 dileği:Savaş bitsin, evler yeniden inşa edilsin Çadır yerine ev istiyorum

Gündem

Gazze'nin 2026 dileği:Savaş bitsin, evler yeniden inşa edilsin Çadır yerine ev istiyorum

Gazze'den 2026 mesajı: Acıların pekiştiği değil, son bulduğu bir yıl olsun!
Gazze'den 2026 mesajı: Acıların pekiştiği değil, son bulduğu bir yıl olsun!

Dünya

Gazze'den 2026 mesajı: Acıların pekiştiği değil, son bulduğu bir yıl olsun!

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör
Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Gündem

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor
Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

Dünya

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

İsrail ve ABD anlaştı! Gazze'de ikinci aşama
İsrail ve ABD anlaştı! Gazze'de ikinci aşama

Dünya

İsrail ve ABD anlaştı! Gazze'de ikinci aşama

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu
Dünya

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Finlandiya, deniz altı telekomünikasyon kablosuna zarar verdiği şüphesiyle İsrail'in Hayfa Limanı’na gitmekte olan Rusya'ya ait kargo gemisi..
Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince Türkiye İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koor..
Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma! Yüzbinler Filistin için tek yürek
Gündem

Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma! Yüzbinler Filistin için tek yürek

2026 yılının ilk gününde İstanbul, tarihe geçecek dev bir vicdan buluşmasına sahne oldu. Milli İrade Platformu öncülüğünde, yaklaşık 400 siv..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23