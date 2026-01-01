  • İSTANBUL
Ses kayıtları sızdı! Esed kalıntılardan Siyonistlerle dirsek teması
Dünya

Ses kayıtları sızdı! Esed kalıntılardan Siyonistlerle dirsek teması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ses kayıtları sızdı! Esed kalıntılardan Siyonistlerle dirsek teması

Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera "Esad rejiminin eski subayları Suriye’yi istikrarsızlaştırma planı yaptı" diyerek katil Esed kalıntılarının Siyonistlerle dirsek temasını duyurdu.

Al Jazeera, devrik Esed rejiminin eski üst düzey subaylarının, İsrailli bir subay olduğunu düşündükleri kişiyle temas kurarak Suriye hükümetine karşı askeri operasyonlar planladığını iddia etti.

El Mutahari (Araştırmacı) adlı belgeselde yer alan bilgilere göre, Al Jazeera, Esed rejiminin üst düzey subaylarına ait belgeler ve 74 saatlik ses kaydına ulaştı.

Söz konusu kayıtların, Suriye hükümetine karşı askeri operasyonlar planlandığını ortaya koyduğu öne sürüldü.

Araştırmada, Esed rejimi kalıntılarının faaliyetlerine ilişkin 74 saatlik ses kaydı ile 600’den fazla belgenin bulunduğu belirtildi.

Bu kayıt ve belgelerin, kendisini Mossad subayı olarak tanıtan bir kişinin, Esed rejimine bağlı bir grup subayın telefonlarını hacklemesi sonucu elde edildiği iddia edildi.

 

Sızdırılan kayıtlarda, rejim içindeki bazı eski lider kadroların yeniden örgütlenmeye çalıştığı, özellikle Suriye’nin sahil bölgesinde silahlı bir hareket başlatma girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

Belgelerde, Esed rejiminde özel kuvvetler komutanı olarak görev yapan ve Kaplan Güçleri’nin eski komutanı olan Süheyl Hasan ile eski tuğgeneral Gıyas Della'nın bu süreçteki rolleri öne çıkıyor.

Kayıtlara göre, Süheyl Hasan'ın girişimlerinin en büyük destekçilerinden birinin, iş insanı ve Beşşar Esed'ın kuzeni Rami Mahluf olduğu ifade ediliyor.

Al Jazeera'nin ulaştığı kayıtlarda, Süheyl Hasan'ın, İsrailli bir subay olduğunu düşündüğü bir kişiyle temas kurarak Suriye’deki hareketine destek sağlamaya çalıştığı da yer aldı.

 

Aynı kayıtlarda, Süheyl Hasan'ın İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarına ilişkin övgü içeren ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Belgeselde, Esed rejiminin devrilmesinin ardından bazı eski askeri unsurların yeniden yapılanma arayışına girdiği ve ülkedeki kırılgan güvenlik ortamından yararlanmayı hedeflediği iddia edildi.

