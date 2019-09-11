Sudan'da hükümetle silahlı hareketler "kapsamlı barışa yaklaştı"

HARTUM (AA) - Sudan Egemenlik Konseyi ile silahlı hareketler arasında Güney Sudan girişimiyle başlatılan barış görüşmelerinde askıdaki meselelerde uzlaşıya varıldığı bildirildi.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, konsey heyeti ile silahlı hareketlerin temsilcilerinin Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da dün başlayan görüşmelerde askıdaki birçok konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in Danışmanı Tut Gulwak'ın, "Taraflar, kapsamlı barışa yaklaştı." ifadesine yer verildi.

Egemenlik Konseyi tarafından temsil edilen Sudan hükümeti ile Devrimci Cephe ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Örgütünün (SPLM-N) Abdulaziz Adem el-Hulu liderliğindeki kanadı arasında dün Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da barış görüşmeleri başlamıştı.

Görüşmelerde, Güney Sudan Devlet Başkanı Orgeneral Salva Kiir Mayardit tarafından sunulan girişim çerçevesinde, Sudan’daki savaşı sonlandıracak barış anlaşmasına varılması hedefleniyor.

Müzakerelerde Sudan'ı Egemenlik Konseyi üyesi ve Hızlı Destek Kuvvetleri lideri Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu temsil ediyor. Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da müzakerelere katılmak için yarın Cuba'ya hareket edecek.

Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" silahlı hareketlerini bünyesinde barındıran Devrimci Cephe, 2003 yılından bu yana hükümete karşı savaşıyor.

Cibril İbrahim liderliğindeki Adalet ve Eşitlik ile Arko Minavi liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi Darfur'da; Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütü (SPLM-N) ise 2011'den itibaren Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor. Kendi arasında ikiye bölünen SPLM-N'nin bir kanadını Güney Kurdufan'da Abdulaziz Adem el-Hulu, diğer kanadını Mavi Nil'de Malik Akkar temsil ediyor.







