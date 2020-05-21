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Sudan’da doktorlardan grev tehdidi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:45:59 -
Sudan’da doktorlardan grev tehdidi

HARTUM (AA) - Sudan'da doktorlar, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sürmesi nedeniyle hükümeti grevle tehdit etti.

Sudan Birleşik Doktorlar Ofisinden yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların sürmesi ve bunun önleyecek gerekli yasaların çıkarılmaması durumunda iş bırakma eylemi yapılacağı belirtildi.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile Başbakan Abdullah Hamduk’tan sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi ve şiddet uygulayanların cezalandırılması için acilen yasa çıkarması istenen açıklamada, grev kararı almadan önce yetkililere cumartesiye kadar süre tanındığı, yasa geçmediği takdirde sorumluluğun hükümette olacağı ifade edildi.

Sudanlı sağlık görevlileri, son zamanlarda güvenlik güçleri ve bazı vatandaşların şiddetine maruz kaldıklarından şikayet ediyordu.

Doğu Afrika'da yeni tip koronavirüsün en fazla yayıldığı Sudan'da, vaka sayısı 3 bin 138'e, ölenlerin sayısı 121'e yükseldi.


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