Sudan'da çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri devam ediyor

Mutavati, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak açıklamalarda bulundu.

Çatışmaların büyük yıkıma neden olduğu Sudan'da tecavüzün sistematik olarak bir silah olarak kullanıldığını belirten Mutavati, "Sudan'ın son felaketinin kalbi olan Faşir'de bizimle konuşan kadınlar, açlık, yerinden edilme, tecavüz ve bombardıman gibi zorluklarla karşılaştıklarını söylüyor. Hamile kadınlar, kalan son doğum hastaneleri yağmalanıp yok edilirken sokaklarda doğum yaptı." ifadesini kullandı.

Mutavati, Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) aldığı Faşir'deki çatışmaların şehir geneline yayılması ve kitlesel göçlere yol açmasıyla durumun önemli ölçüde kötüleştiğini söyledi.

"Faşir'deki binlerce kadın ve kız çocuğu, yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Tavila, insani yardımların çok az olduğu Korma ve Malit de dahil Kuzey Darfur'daki diğer yerleşim yerlerine kaçtı." diyen Mutavati, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) yaklaşık 89 bin kişinin Faşir'den kaçtığını ve bazılarının Sudan-Çad sınırına yakın yerlere sığındığını dile getirdi.

Mutavati, Sudan'da kadın bedenlerinin "bir suç mahalline dönüştüğü" konusunda uyarıda bulunarak, kadınların korunabileceği veya temel psikososyal bakıma erişebileceği "güvenli alanların" kalmadığını vurguladı.

Sudan'da çoğu kadın ve kız çocuğunun hiç yemek yemiyor olabileceğine işaret eden Mutavati, kadınlar genellikle çocuklarının yemek yiyebilmesi için öğün atladığını söyledi.

Mutavati, "Dünyanın Sudan konusunda harekete geçmekte geciktiği her gün, bir kadın saldırı altında doğum yapıyor, çocuğunu açlığa gömüyor veya adaletsizce ortadan kayboluyor." değerlendirmesinde bulundu.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR VE HDK GÜÇLERİNİN İHLALLERİ

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.