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Sudan'da benzin kuyrukları bir kilometreyi geçiyor

Sudan'da rafinelerin bakımı nedeniyle bir ayı aşkın süredir devam eden benzin sıkıntısı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:11
Sudan'da benzin kuyrukları bir kilometreyi geçiyor

Sudanlı yetkililer, ülkenin 18 eyaletinde görülen kıtlığın rafinelerin bakıma girmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Başkent Hartum'daki petrol istasyonlarında oluşan benzinkuyrukları bir kilometreyi aşıyor.

37 yaşındaki Muhammed Abbas İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 saattir kuyrukta beklediğini belirterek "45 derece sıcaklık var. Uzun bir süredir bekliyorum fakat alabilecek miyim bilmiyorum. Umarım en kısa zamanda bu problem çözülür." ifadelerini kullandı. 

Kuyrukta bekleyenlerden toplu taşıma aracı sürücüsü Ahmed Seyfeddin, "Gece bir müddet bekledim ama benzin bittiği için alamadım. Sabah tekrar kuyruğa girdim. Sıra bana yaklaşıyor. Yaklaşık bir saat sonra benzin almış olacağım." dedi.

Okula gitmek için her gün evden 1 saat erken çıktığını belirten öğrenci Halid Mustafa, "Benzin sıkıntısı nedeniyle toplu taşıma araçlarının sayısı çok azaldı. O yüzden evden erken çıkmak zorunda kalıyorum ki dersime yetişebileyim. İnşallah bu sıkıntı en kısa zamanda ortadan kalkar." diye konuştu.

Sudan Petrol ve Gaz Bakanlığı ise Hartum rafinesinin faaliyete başladığını, benzin krizinin kısa sürede sona ereceğini açıkladı. 

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:11
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