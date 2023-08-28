Sudan'da barış olmayacağının ilanı: Yok olursak ülke onlara helal olsun

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, "Sudan halkına ihanet eden hainlerle veya başka hiçbir tarafla anlaşma yapmayız." dedi.

Burhan, Port Sudan şehrindeki Flamingo Deniz Askeri Üssünü ziyaret etti.

'İhanet eden hainlerle anlaşma yapmayız'

Burada konuşan Burhan, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalara değinerek, "Sudan halkına ihanet eden hainlerle veya başka hiçbir tarafla anlaşma yapmayız." ifadesini kullandı.

'Yok olana kadar savaşacağız, yok olursak da ülke onlara helal olsun'

Burhan, HDK ile mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Biz bir orduyuz, savaşacağız. Yok olana kadar savaşacağız. Yok olursak da ülke onlara helal hoş olsun. Birimiz sağ ise hedefimize ulaşana kadar savaşacak." diye konuştu.

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Tüm Sudan halkının ordunun ve tüm resmi kurumların yanında olduğunu vurgulayan Burhan, "Tüm birimlerimiz, bu isyanı, ihaneti ve farklı ülkelerden gelen bu paralı askerleri yenmek için tek yürek." ifadesini kullandı.

'Bu fitneye son vereceğiz'

Burhan, HDK mensuplarının cesaret ve saygınlığı olmadığını belirterek, "Bu fitneye son vereceğiz ve hepimiz savaştan güçlü, kararlı ve dik başlı çıkacağız." dedi.

4 ay 10 gün sonra ilk kez Hartum'dan çıktı

Burhan, 24 Ağustos'ta, HDK ile çatışmaların başlamasından 130 gün sonra ilk kez Ordu Genel Komutanlığından çıkıp Umdurman kentindeki Kereri Askeri Bölgesinde ve Vadi Seyyidna Hava Üssünde ordu güçlerini denetledi.

Helikopterle Nil Nehri eyaletinin Atbara şehrine giden Burhan, dün de Kızıldeniz eyaletinin Port Sudan şehrine geçmişti.