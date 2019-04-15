Sudan’da askeri konsey, eski hükümet üyelerini tutukladı Sudan’da askeri darbenin ardından göreve gelen geçici askeri konsey, eski hükümet üyelerini tutukladı.

Sudan’da askeri darbenin ardından göreve gelen geçici askeri konsey, eski hükümet üyelerini tutukladı.

Sudan’da askeri darbenin ardından kurulan geçici askeri konsey icraatlarına başladı. Eski hükümet üyelerini tutuklayan geçici askeri konsey, muhalefeti bir sonraki başbakanı seçemeye çağırdı. Geçici askeri konsey sözcüsü, yapılacak seçimin uygulanacağı sözünü verdi. Dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözcü Shams Ad-din Shanto, askeri konseyin muhalefet partilerinin kabul ettiği sivil hükümeti "uygulamaya hazır" olduğunu söyledi. Sözcü Shanto, “Başbakanı biz atamayacağız. Onlar birini seçecek” ifade etti. Eylemcileri oturdukları yerden zorla kaldırmayacaklarını sözlerine ekleyen sözcü, eylemcilere seslenerek normal hayatın devam etmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.Barikatların kaldırılması gerektiğini sözlerine ekleyen Shams Ad-din Shanto, “Eline silah alanlara hoşgörü gösterilmeyecek” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.