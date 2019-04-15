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Seçim 2019 Sayfası

Sudan’da askeri konsey, eski hükümet üyelerini tutukladı

Sudan’da askeri darbenin ardından göreve gelen geçici askeri konsey, eski hükümet üyelerini tutukladı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 11:00
Sudan’da askeri konsey, eski hükümet üyelerini tutukladı

Sudan’da askeri darbenin ardından göreve gelen geçici askeri konsey, eski hükümet üyelerini tutukladı.


Sudan’da askeri darbenin ardından kurulan geçici askeri konsey icraatlarına başladı. Eski hükümet üyelerini tutuklayan geçici askeri konsey, muhalefeti bir sonraki başbakanı seçemeye çağırdı. Geçici askeri konsey sözcüsü, yapılacak seçimin uygulanacağı sözünü verdi. Dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözcü Shams Ad-din Shanto, askeri konseyin muhalefet partilerinin kabul ettiği sivil hükümeti "uygulamaya hazır" olduğunu söyledi. Sözcü Shanto, “Başbakanı biz atamayacağız. Onlar birini seçecek” ifade etti. Eylemcileri oturdukları yerden zorla kaldırmayacaklarını sözlerine ekleyen sözcü, eylemcilere seslenerek normal hayatın devam etmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.Barikatların kaldırılması gerektiğini sözlerine ekleyen Shams Ad-din Shanto, “Eline silah alanlara hoşgörü gösterilmeyecek” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 11:00
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