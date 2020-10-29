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Ekonomi Sudan’da akaryakıt fiyatları bir yılda 20 kat arttı
Ekonomi

Sudan’da akaryakıt fiyatları bir yılda 20 kat arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:01:12 -
Sudan’da akaryakıt fiyatları bir yılda 20 kat arttı

HARTUM (AA) - Sudan’da sübvansiyonların kademeli olarak geri çekilmesiyle akaryakıt fiyatları bir yılda 20 kat arttı.

Yıllardır ekonomik krizle boğuşan ülkede 11 Nisan 2019'daki askeri darbenin ardından ağustos ayında başa gelen geçiş hükümetinin politikaları kapsamında akaryakıt, ekmek, mutfak tüpü ve elektrikteki sübvansiyonlar yavaş yavaş kaldırılıyor.

Enerji ve Maden Bakanlığından yapılan açıklamada, daha önce 28 cüneyhten satılan ithal benzinin litre fiyatının 120 cüneyhe, motorinin ise 23 cüneyhten 103 cüneyhe yükseltildiği belirtildi.

Açıklamada, yerli petrolden üretilen ve devlet desteğinin sürdüğü benzinin litre fiyatının 56, motorinin ise 46 cüneyhten satılacağı kaydedildi.

Sudan'da benzinin litresi geçen yıl 6 cüneyhten satılıyordu.

Sudan’da resmi dolar kuru 55 cüneyhten işlem görürken serbest piyasada 280 cüneyh seviyelerine kadar çıkmıştı.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon ve devalüasyonlar nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Sudan, uzun zamandır hayat pahalılığı, akaryakıt ve ekmek sıkıntısının yanı sıra günde ortalama 6-7 saat süren elektrik kesintilerinin protesto edildiği gösterilere sahne oluyor. 

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.





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