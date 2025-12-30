Sudan'da 13 milyon kişi savaş nedeniyle yerinden edildi

Sudan Çocuk Konseyi yaklaşık 12 milyon çocuğun eğitim hayatının savaş nedeniyle kesintiye uğradığını belirtiyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Sudan'da 15 Nisan 2023'te patlak veren savaş, 4 milyondan fazlası komşu ülkelere kaçanlar olmak üzere yaklaşık 13 milyon insanın yerinden olmasına neden oldu.

Sudan'daki durumu "dünyanın en kötü insani felaketi" olarak nitelendiren Birleşmiş Milletler, Kuzey Darfur'daki Tavila bölgesinde, Sudan'ın kuzeyindeki El Afad kampında, Kuzey Kordofan'daki El Ubeyd şehrinde, Beyaz Nil eyaletindeki Kosti'de ve Mavi Nil bölgesindeki Damazin'de yerinden edilmiş insanların zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ettiğini belirtti.

Sudan Çocuk Konseyi de yaklaşık 12 milyon çocuğun eğitim hayatının savaş nedeniyle kesintiye uğradığını belirtiyor.

Cumartesi günü Sudan Doktorlar Ağı, BAE destekli Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) Ambro, Sarba ve Ebu Kumra'da etnik köken temelinde 200'den fazla kişiyi öldürmekle suçladı, HDK birkaç gün önce bu bölgelerin kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu.

Darfur'daki Silahlı Hareketler Ortak Gücü Perşembe günü yaptığı açıklamada, HDK'nın Kuzey Darfur eyaletindeki bazı kuzey bölgelerine düzenlediği bir saldırıyı püskürttüğünü duyurmuştu.

Darfur'a ek olarak, Kordofan bölgesinin üç eyaleti (Kuzey, Batı ve Güney) haftalardır Sudan ordusu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor ve bu da on binlerce insanın yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: Mepa News