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Aktüel Sudan: "İsrail'le normalleşme parlamentonun onayına bağlı"
Aktüel

Sudan: "İsrail'le normalleşme parlamentonun onayına bağlı"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 18:51:05 -
Sudan: "İsrail'le normalleşme parlamentonun onayına bağlı"

HARTUM (AA) - Sudan hükümetinden bir yetkili, İsrail ile normalleşmenin henüz kurulmamış parlamentonun onayına bağlı olduğunu belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'le normalleşme karmaşık bir adım ve geçiş otoritesinin henüz tamamlanmamış organları arasında tam bir uzlaşı gerektiriyor. İsrail'le ilişki kurma kararını onaylamak için öncelikle parlamentonun kurulması lazım. " ifadelerini kullandı.

Sudan yönetiminden ismini vermeyen başka bir yetkili de dün Egemenlik Konseyi ile Bakanlar Kurulunun İsrail ile ilişki kurmakta herhangi bir sorunu olmadığını, Tel Aviv yönetimine düşmanlık duymadıklarını belirtmişti.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, dün İsrail’in Kanal 13 televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD’nin Sudan’ı "terörizmi destekleyen ülkeler" listesinden çıkarma niyetine eş zamanlı olarak Tel Aviv ile Hartum yönetimleri arasında da normalleşmenin çok yakın olduğunu belirtmişti. 

İsrail Ordu Radyosu da ABD Başkanı Trump'ın "teröre destek veren" ülkeler listesinden çıkaracağını açıkladığı Sudan'ı İsrail'den üst düzey bir heyetin ziyaret ettiğini bildirmişti.

- Trump'ın 335 milyon dolar şartı

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Twitter hesabından, Sudan'ın ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu. Trump, bu yapıldığında Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını vurgulamıştı. 

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, ABD'li terör kurbanları ve aileleri için Washington yönetiminin talep ettiği 10 milyar doları aşkın tazminatın bir yıldır yürütülen müzakereler sonucu birkaç yüz milyon dolara düşürüldüğünü ve salı günü itibarıyla hesaba yatırıldığını bildirmişti.

- ABD'nin kara listeye aldığı Sudan 27 yıldır ambargo ve yaptırımlarla karşı karşıya 

ABD, El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin’e 1991-1996 yıllarında kucak açtığı için terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle “kara listeye” dahil ettiği Sudan’a 1997’de ekonomik yaptırım uygulamaya başlamış, Kenya ve Tanzanya’daki büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılar sonrası bunları daha da ağırlaştırmıştı. 

ABD Yüksek Mahkemesi, 18 Mayıs’ta Sudan hükümetinin, 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarına ve yakınlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.  Müzakereler sonucu bu rakam 335 milyon dolara kadar düşürülmüştü. 

El Kaide'nin bombalı saldırılarında 224 kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmıştı. Olayın ardından birçok kurban ve yakını ABD'deki eyalet ve federal mahkemelere başvurarak saldırılardan dolayı Sudan hükümetini suçlamış ve tazminat talep etmişti. 

ABD mahkemeleri, daha önce görülen davalarda, söz konusu saldırılarda Sudan'ın terör örgütü El Kaide ve örgüt lideri Usame Bin Ladin'e yardım ettiğine hükmetmişti. 

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