Sudan hükümeti ile silahlı hareketler ekimde müzakere masasına oturacak

HARTUM (AA) - Sudan’da hükümetle silahlı hareketler arasındaki müzakereler gelecek ay Güney Sudan’da başlayacak.



Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hartum hükümeti ile silahlı mücadele yürüten gruplar arasındaki barış müzakerelerinin ekimde Güney Sudan’ın başkenti Cuba’da başlayacağını, tarafların prensipte anlaştığını belirtti.



Süleyman, tarafların bugün imzaladığı anlaşmanın silahlı gruplardan tutuklanan ve esir alınanların serbest bırakılması, kapsamlı ateşkes, insani koridorların açılması ve çatışma bölgelerinde zarar görenlere yardım edilmesini kapsadığını aktardı.



Egemenlik Konseyi Sözcüsü, iki ay içerisinde sağlanması hedeflenen barış anlaşmasına hazırlık kapsamında, konseyin, eski rejim döneminde tutuklananların tamamının salıverilmesi ve silahlı hareketlerin bazı liderleri hakkındaki geçmişte verilen cezaların iptalini taahhüt ettiğini ifade etti.



İlkeler anlaşması, Sudan hükümeti adına Egemenlik Konseyi Sözcüsü ve orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dakalu ile Devrimci Cephe liderleri ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Örgütünün (SPLM-N) Abdulaziz Adem el-Hulu liderliğindeki kanadı tarafından imza altına alındı. Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ise anlaşmada şahit olarak yer aldı.



AA muhabirinin ulaştığı İlkeler Bildirgesi’ne göre müzakerelerin 14 Ekim’de başlaması öngörülüyor.



Egemenlik Konseyi tarafından temsil edilen Sudan hükümeti ile Devrimci Cephe ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Örgütünün (SPLM-N) Abdulaziz Adem el-Hulu liderliğindeki kanadı arasında salı günü Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da barış görüşmeleri başlamıştı.



Görüşmelerde, Güney Sudan Devlet Başkanı Orgeneral Salva Kiir Mayardit tarafından sunulan girişim çerçevesinde, Sudan’daki savaşı sonlandıracak barış anlaşmasına varılması hedefleniyor.



Müzakerelerde Sudan'ı Egemenlik Konseyi üyesi ve Hızlı Destek Kuvvetleri lideri Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu temsil ediyor. Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da müzakerelere katılmak için bugün Cuba'ya hareket edecek.



Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" silahlı hareketlerini bünyesinde barındıran Devrimci Cephe, 2003'ten bu yana hükümete karşı savaşıyor.



Cibril İbrahim liderliğindeki Adalet ve Eşitlik ile Arko Minavi liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi Darfur'da; Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütü (SPLM-N) ise 2011'den itibaren Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor. Kendi arasında ikiye bölünen SPLM-N'nin bir kanadını Güney Kurdufan'da Abdulaziz Adem el-Hulu, diğer kanadını Mavi Nil'de Malik Akkar temsil ediyor.



