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Aktüel Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi hayatını kaybetti
Aktüel

Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-26 08:33:30 -
Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Sudan eski Başbakanı ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Mili Ümmet Partisi'nin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Milli Ümmet Partisi Lideri Sevgili Sadık hastalığından dolayı tedavi gördüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." ifadeleri yer aldı.

Sudan halkına başsağlığı dilenen açıklamada, Mehdi'nin cenazesinin cuma günü Hartum'a getirileceği ve İmam el-Mehdi Kubbesi'nde defnedileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, cenazeye törenine katılacaklardan sağlık kurallarına bağlı kalmaları talep edildi.

Milli Ümmet Partisi, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, Mehdi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Tedavi sürecinin başında Sudan'daki bir hastanede gözetim altında tutulan Mehdi, bu ayın başında BAE'ye götürülmüştü.

- Sadık el-Mehdi kimdir?

Sudanlı düşünür ve siyasetçi Sadık el-Mehdi, 1935'te başkent Hartum'un Umdurman kentinde dünyaya geldi. Oxford Üniversitesinde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

Mehdi, Sudan'ın seçimle işbaşına gelmiş son başbakanıydı. Sudan'da 1966-1967 ve 1986-1989 yılları arasında iki dönem başbakanlık yapan Mehdi, devrik lider Ömer el-Beşir tarafından 1989 yılında yapılan askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.






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