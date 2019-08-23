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‘Sudaki Damlaların Huzuru’ isimli Ebru sergisi açıldı

Niğde Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ebru Sanatçısı Meral Bıyık, ebru sergisi açtı.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:52
‘Sudaki Damlaların Huzuru’ isimli Ebru sergisi açıldı

Niğde Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ebru Sanatçısı Meral Bıyık, ebru sergisi açtı.


Niğde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Sakatlar Derneği Niğde Şubesi paydaşlığında hayata geçecek olan proje kapsamında Sakatlar Derneği üyesi 20 engelliye yönelik ebru sanatı, ebru kumaş boyama sanatı, ebru seramik boyama sanatı eğitimleri verildi. Eğitim sonunda Kültür Müdürlüğü içerisinde açılan sergi vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergi açılışına İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer, Niğde Belediye Başkanı eşi Duygu Özdemir ve sanatseverler katıldı. Niğde Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Meral Bıyık,sergi ile ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi:


"İçişleri Bakanlığı destekli ’Sudaki damlaların huzuru’ isimli proje 8 aylık projemiz. Ebru sanatı olarak eğitime başladık. Ebru sanatına kağıt, seramik ve kumaş üzerine ebru sanatı uyguladık. Kursumuza 20 kursiyerimizle başladık. Ebru sanatı geçmişten günümüze psikolojik tedavi etme amaçlı kullanılıyor. Ruhen dinlendiriyor. Buradaki amacımız el terapisini ilerletmek, beynimizdeki sıkıntıları yok etmek, kendimizi sanata vermek ve özgüvenimizi kazanmak için bu sanat var. Renklerin o anki çalışma yapan arkadaşımızın ruhen hangi ruh durumundaysa o renkleri kullanır."

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:52
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