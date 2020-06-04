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Teknoloji

Suda koruma sağlayan maske geliştirildi!

Dünyanın önde gelen şirketlerinden Wibit, koronavirüs ile mücadele kapsamında denizde ve havuzda kullanılabilecek bir yüz maskesi geliştirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 03:03:00 -
Suda koruma sağlayan maske geliştirildi!

Webtekno'nun aktardığı bir habere göre, dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Wibit, koronavirüs ile mücadele kapsamında denizde ve havuzlarda koruma sağlayabilecek 'WaterMask' isimli bir maske geliştirdiğini duyurdu.

Geliştirilen yeni maskenin dalış kıyafetlerinde de kullanılan ve su altında esneklik sağlayan neoprenden yapıldığı, bu sayede rahatça giyilebilir olduğu ve her iki yanında bulunan yarıklar sayesinde nefes almayı kolaylaştırdığı belirtildi.

Şirketin CEO'su Romann Rademacher, geliştirilen yeni maskenin pandemi sürecinde suda vakit geçirmek isteyenler için yeni bir güvenlik önlemi olabileceğini belirtti. Rademacher, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Açık denizde, göllerde veya yüzme havuzlarında eğlenceyi yeniden başlatacak. Sadece aquaparklar değil, cankurtaranlar, su bisikleti, kano veya kürek sörfü kiralama gibi hizmetler veren tüm işletmeleri ve çok daha fazlasını desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Halka açık havuzlarda kullanmak da mümkün olacak."

 

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