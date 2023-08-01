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Yerel Suda giden bisiklet! Fiyatı belli oldu
Yerel

Suda giden bisiklet! Fiyatı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-01 13:09:00 -

Manta5 şirketi tarafından tasarlanan ve su üstünde gidebilen bisikletin satış fiyatı belli oldu.

Hydrofoiler SL3 adı verilen araç, yarım bisiklet yarım uçak olarak tanımlanıyor. 2017 yılında dünyanın ilk hidrofoil bisikleti Hydrofoiler XE-1’i üreten Manta5 şirketi tarafından tasarlandı.

Araç, sürücünün pedal çevirmesi ile arkadaki bir pervanenin dönmesini sağlıyor. Bu durum ise taşıtın hız kazanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bisikletin elektrikle çalışan bir motoru da bulunuyor. Bisiklet yeterince hıza ulaştıktan sonra ise Hydrofoiler SL3’ün ön ve arka tarafındaki hidrofil 'kanatları' onun yükselmesine ve su yüzeyinde gitmesini sağlıyor.

Manta5 tarafından yapılan açıklamada, Hydrofoiler SL3’ün jet ski gibi motorlu deniz taşıtlarına göre daha çevre dostu bir alternatif olduğu belirtildi. Ayrıca, su üzerinde kullanılan bisikleti kullanmayı öğrenmenin yalnızca 40 dakika sürdüğü aktarıldı.

2,2 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 1,4 metre yüksekliğinde olan aracın ağırlığı ise 40 kilogram.

Bisikletin fiyatı ise 9 bin dolar. Türk lirasıyla 242 bin liraya alıcı buluyor.
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