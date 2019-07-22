Suça karışan Suriyeliler sınır dışı edildi!

Yapılan denetimler sonucunda suça karıştığı tespit edilen 400 Suriyeli sığınmacı, İdlib'e gönderildi.

Suriye'deki iç savaş sebebiyle Türkiye'ye gelen mültecilere yönelik denetimlere hız verildi.

400 kişi gitti

Bu kapsamda suça karıştığı tespit edilen 400 Suriyeli, sınır dışı edilerek İdlib'e gönderildi.

Denetimler artacak

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla, yapılan denetimlerin her geçen gün artması bekleniyor.

Çalışmalar kapsamında, özellikle büyükşehirlere yerleşen Suriyeli mültecilerin sayısının azalması bekleniyor.

Adana'da Özel Harekatlı uygulama

Geçtiğimiz günlerde; Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da yaşayan yaklaşık 300 bin Suriyeliyi kontrol altında tutmak ve kaçak girişlerin önüne geçmek için onların yoğunlukta yaşadığı Mirzaçelebi Mahallesi'nde uygulama yapmıştı.

Tek tek kimlik kontrolü

Aralarında Özel Harekat, Çevik Kuvvet'in de bulunduğu yaklaşık 150 polis, tek tek kimlik kontrolü yaptı.

Polis ekipleri, Suriyeli şahısların fotoğraflarını da çekerek kayıt oluşturdu. Yapılan uygulamada polis 112 araç kontrol edip; 124 Türk, 1 İran, 2 Nijerya, 4 Irak, 1.163 Suriyeuyruklu olmak üzere toplam 1.294 şahsın kayıtlarını gözden geçirdi. Başka illerde kayıtlı ve yol izin belgesi bulunmayan 51 Suriye uyruklu şahıs, bağlı olduğu illere gönderildi.

Bu şahısları taşıdığı belirlenen 3 araç sürücüsüne toplam 14 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Hırsızlık suçundan aranması olan 1 Suriye uyruklu şahıs, işlem yapılmak üzere Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Türkiye Giriş yasağı olan Yabancı 1 Suriye uyruklu şahıs, gerekli sınır dışı edilme işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.