0553 313 94 23

Suç Ortağı filmi konusu ne? Suç ortağı filmi oyuncuları

Suç Ortağı filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrollerinde sevilen oyuncu Nicolas Cage’in bulunduğu Suç Ortağı filmi senaryosu merak ediliyor. Suç Ortağı filminin konusu nedir? Suç ortağı filmi oyuncuları kimlerdir? İşte ayrıntılar...

10 Haziran 2019 Pazartesi 22:28
Suç Ortağı filmi konusu ne? Suç ortağı filmi oyuncuları

Suç Ortağı filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Başrollerinde sevilen oyuncu Nicolas Cage’in bulunduğu Suç Ortağı filmi senaryosu merak ediliyor. Suç Ortağı filminin konusu nedir? Suç ortağı filmi oyuncuları kimlerdir? İşte ayrıntılar...

Suç Ortağı filminin konusu

Film bir banka soygunu sırasında ihanete uğrayıp 8 yıl hapis yatan usta bir soyguncu olan Will Montgomery’nin ( Nicholas Cage ) hikayesi ile başlıyor. Will Montgomery, hapisten yeni çıkmıştır ve artık sabıkalı geçmişini geride bırakıp uzun suredir görmediği kızı Alison Loeb ( Sami Gayle ) ile ilişkisini düzeltmeye hazırdır.
Bu arada Will Montgomery’nin 10 Milyon dollarlık fidyeyi ulaştırabilmesi için yalnızca bir günü vardır. Hem FBI hem de Vincent’in ( Josh Lucas) inanmamasına rağmen para aslında onda değildir.
Montgomery için bu durumda tek bir seçenek kalmıştır. İç güdülerine güvenip eski suç ortağı ve akıllı Riley Jeffers ( Malin Akerman ) ile tekrar bir araya gelip, bir soygun daha yapmak ve çok geç olmadan kızını kurtarmak.

Suç Ortağı filminin oyuncuları

Nicolas Cage Rolü : Will Montgomery

Josh Lucas Rolü : Vincent

Danny Huston Rolü : Tim Harlend

Malin Åkerman Rolü : Riley Jeffers

Sami Gayle Rolü : Alison Loeb

Edrick Browne Rolü : Jacobs

Mark Valley Rolü : Fletcher

Barry Shabaka Henley Rolü : Reginald

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 22:28
  1. suç ortağı
  2. suç ortağı filmi
  3. suç ortağı oyuncuları
  4. suç ortağı filmi konusu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB Yaz İzci Kampı kayıtları başladı
    1. İBB Yaz İzci Kampı kayıtları başladı
    2. İzmir’de sahte içki operasyonunda 2..
    3. Meksika'ya tehdit Çin'e gözdağı
    4. Antalya’da alacak verecek kavgası: 3..
    5. Ekrem İmamoğlu: “Demokrasi sürecine..
    6. İrfan Can Kahveci: “Galibiyetle..
    7. İBB’den 15 merkezde engelsiz yaz okulu
    8. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2..
    9. Elini makineye kaptırdı parmakları..
    10. Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası..
    11. Arjantin'de 130'uncu kayıp kişi bulundu
    12. A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı
    13. Valilik açıkladı! Hakkari'den acı haber
    14. Yeni atanan imam, 67 yıllık hatayı..
    15. Kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki..
    16. Komşusunu tabancayla vurmak isterken..
    17. Amasya’da alacak-verecek kavgası: 1..
    18. Konya’da yapılan baskında kenevir ele..
    19. İsmail Küçükkaya'dan moderatörlük için..
    20. Suç Ortağı filmi konusu ne? Suç ortağı..
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Rezalet Türkiye'ye de sıçradı! Resmen satışta... "İbne"leri tokatlayacaklar!
    Rezalet Türkiye'ye de sıçradı! Resmen satışta... "İbne"leri tokatlayacaklar!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı