İsrail'den Laricani'ye suikast girişimi! İran'dan açıklama bekleniyor!

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik terör saldırıları 18'inci gününde devam ederken, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığını açıklandı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

ALİ LARİCANİ HEDEF ALINDI

İsrail medyası İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığını açıkladı.

Haberde İsrail ordusunun Ali Laricani'nin ölüp ölmediğini kontrol ettiği, konuyla ilgili İran'dan henüz bir açıklama olmadığı vurgulandı.