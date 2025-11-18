  • İSTANBUL
Yerel Suç örgütüne iki ilde eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı
Suç örgütüne iki ilde eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı

Yeniakit Publisher
Suç örgütüne iki ilde eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı

İzmir ve Kocaeli’nde suç örgütüne yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda örgüt elebaşı ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.

Suç örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.  İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak", "nitelikli yağma" suçlarına karışan 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce İzmir'in Seferihisar ilçesi ile Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgüt elebaşı ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 6'sının cezaevinde olduğu belirlenirken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bir çok şehirden hissedildi: 4,8 büyüklüğünde deprem!
Yerel

Bir çok şehirden hissedildi: 4,8 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre, Ege Denizi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!
Siyaset

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!

25. ve 26. Dönem HDP Mardin ve Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Yeniden Refah Partisi’ne katıldığını açıkladı. Partide aktif görev üstl..
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Umre'ye gitti
Siyaset

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Umre'ye gitti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın sessiz sedasız Umre ibadetini tamamlayıp Türkiye’ye döndüğü ortaya çıktı. Tugay’ın Umre ziy..
