Suç örgütü lideri Barış Boyun'un sağ kolu olan kardeşi İstanbul'da yakalandı!
İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'un kardeşi Zafer Boyun İstanbul'da saklandığı evde yakalandı.
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un kardeşi Zafer Boyun, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Silivri'de yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'un kardeşi Zafer Boyun'un yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Saklandığı evde gözaltına alındı
Boyun'un Yunanistan üzerinden Avrupa'ya kaçmaya hazırlandığı ve Silivri'de bir adreste saklandığı tespit edildi. Operasyon için harekete geçen polis ekipleri, Boyun'u saklandığı evde gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada otomatik tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolden geçirilen Boyun, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Suç örgütünün işlediği cinayetler!
Polis, yaptığı çalışmalarla suç örgütünün, 8 cinayeti gerçekleştirdiğini ortaya çıkartmıştı. Cinayet dosyaların dışında birçok suç kaydı bulunan çetenin işlediği cinayetler şöyle sıralandı:
- 16 Nisan 2022'de Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi.
- 8 Eylül 2022'de Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi.
- 22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi.
- 15 Ekim 2022’de Bahçelievler’de Halil Güzel’in öldürülmesi.
- 20 Kasım 2022’de Beyoğlu’nda Murat Fırat Canlı’nın öldürülmesi.
- 24 Aralık 2022'de Kağıthane'de çıkan çatışmada yolda geçen olayla ilgisi olmayan Ramazan Arslan isimli Kuran kursu hocasının öldürülmesi.
- 14 Ocak 2023'te Haliç Köprüsü'nde, Cumali Aslan’ın öldürülmesi.
- 2 Şubat 2023’de Sarıyer Zekeriyaköy’de, Ferhat Yeşilkaya’nın öldürülmesi.