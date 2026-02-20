  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı
Gündem

Suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

İstanbul'da merkezli 5 ilde yeni nesil suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ülke genelinde tespit edilen suç örgütlerine peş peşe operasyonlar yapılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul genelinde 55 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüklerinin de destek verdiği operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

1
x

