1,5 Yaşındaki SMA Tip 2 hastası Mustafa Baran için zamanla yarış

1,5 Yaşındaki SMA Tip 2 hastası Mustafa Baran için zamanla yarış

Çorum’da yaşayan 1,5 yaşındaki SMA Tip 2 hastası Mustafa Baran Karakiraz, hayata tutunabilmek için destek bekliyor. Küçük yaşına rağmen zorlu bir hastalıkla mücadele eden Mustafa Baran için başlatılan yardım kampanyası ise henüz yüzde 33 seviyesine ulaştı.

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 teşhisi konulan Mustafa Baran, kas kaybına yol açan bu genetik hastalık nedeniyle yaşıtları gibi hareket edemiyor. Günlük yaşamını ailesinin desteğiyle sürdüren minik çocuk için zaman büyük önem taşıyor. Ailesi, tedavi sürecinin devam edebilmesi için gereken yüksek maliyetler karşısında vatandaşlardan destek beklediklerini ifade ediyor.

“HERKESİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Kampanyanın istenilen seviyeye ulaşabilmesi için daha fazla duyarlılığa ihtiyaç olduğunu belirten aile, “Oğlumuz henüz 1,5 yaşında. Onun sağlıklı bir geleceğe kavuşabilmesi için herkesin desteğine ihtiyacımız var” diyerek çağrıda bulundu. Aile, kampanyanın en kısa sürede tamamlanabilmesi için hem maddi hem de manevi destek çağrısında bulundu. Mustafa Baran’ın yaşıtları gibi sağlıklı bir geleceğe kavuşabilmesi için başlatılan yardım seferberliğinde her katkının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Mustafa Baran’ın tedaviye erişebilmesi için kampanyanın kısa sürede tamamlanması gerektiği vurgulanırken, aile hem maddi hem de manevi destek bekliyor. Küçük Mustafa Baran’ın yaşıtları gibi koşup oynayabileceği bir geleceğe kavuşması için umutlu bekleyiş sürüyor. Valilik onaylı kampanya kapsamında bağış yapmak isteyen vatandaşlar için hesap bilgileri şu şekilde paylaşıldı:

Alıcı Adı: Mustafa Baran Karakiraz

Açıklama: SMA Mustafa Baran

Faaliyet No: 19.2025.2949

TRY: TR42 0001 0090 1087 1741 6050 01

EUR: TR85 0001 0090 1087 1741 6050 03

USD: TR15 0001 0090 1087 1741 6050 02

