Türkiye’nin elektrikli araç altyapısı büyüyor!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2026 Ocak ayı verilerine göre, Türkiye genelindeki şarj soketi sayısı 39 bin 694’e ulaşırken, elektrikli araç parkı bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 389 bin 134 adet olarak kaydedildi.

Şarj Ağı ve Kurulu Güçte İstikrarlı Artış

EPDK tarafından paylaşılan “Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri” raporuna göre, Ocak 2026 döneminde şarj istasyonu altyapısı büyümeye devam etti. Toplam şarj soketi sayısı, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,3’lük bir ivme yakalayarak 38 bin 808’den 39 bin 694’e yükseldi. Bu gelişmeye paralel olarak, istasyonların toplam kurulu gücü de yüzde 2,6 oranında artış göstererek 2 bin 990 megavat seviyesine ulaştı.

Yeşil Enerji Tüketimde Öne Çıkıyor

Ocak ayı boyunca şarj istasyonlarında gerçekleştirilen toplam elektrik tüketimi 60 milyon 124 bin 282 kilovatsaat olarak gerçekleşti. Bu tüketimin dikkat çekici bir kısmı (%60,6), yani 36 milyon 415 bin 202 kilovatsaatlik bölümü, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası (YEK-G) ile tescillenen yeşil şarj istasyonlarından sağlandı. Karbon ayak izini minimize eden bu istasyonların dışında kalan tüketim ise 23 milyon 709 bin 80 kilovatsaat oldu.

Şehir Bazlı Tüketim ve Soket Tipleri

Elektrikli araç kullanımının en yoğun olduğu iller sıralamasında İstanbul, 18 bin 952 megavatsaatlik tüketimle zirvedeki yerini korudu. İstanbul’u 9 bin 737 megavatsaat ile Ankara ve 3 bin 471 megavatsaat ile İzmir takip etti.

Soket tiplerine göre yapılan dağılımda ise şu rakamlar öne çıktı:

AC (Alternatif Akım) Soketler: Aralık ayındaki 22 bin 95 olan sayı, yüzde 2,4 artışla 22 bin 635’e çıktı.

DC (Doğru Akım/Hızlı Şarj) Soketler: Aralık ayındaki 16 bin 713 olan sayı, yüzde 2 artışla 17 bin 59’a yükseldi.

Elektrikli Araç Sayısı 390 Bine Yaklaştı

Şarj altyapısındaki bu genişleme, araç sayısındaki artışla da destekleniyor. 2025 yılının Aralık ayı sonunda 373 bin 733 olan toplam elektrikli araç sayısı, Ocak 2026 itibarıyla yüzde 4,1 oranında artarak 389 bin 134 seviyesine ulaştı.