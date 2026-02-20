Sudan ordusunun drone saldırısında 26 sivil katledildi!

Sudan'da ordu güçlerinin insansız hava aracı saldırısında en az 15 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat Pazartesi günü Batı Kordofan'daki Sunut'ta bulunan bir göçmen kampına insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 15'i çocuk en az 26 sivil hayatını kaybetti.

Saldırıda en az 10'u çocuk 15 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Saldırının Sudan ordusu tarafından düzenlendiği kaydedildi.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sudan'daki çaresiz aileler açlık ve şiddetten kaçtıktan sonra yerinden edilme kamplarına sığınıyor. Onların korunması bir zorunluluktur. Kordofan bölgesinde de Darfur'daki rahatsız edici örüntülerin aynısını görüyoruz. Çocuklar öldürülüyor, yaralanıyor, yerlerinden ediliyor ve hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları hizmetlerden mahrum bırakılıyor."

15-16 Şubat tarihleri arasında Sudan'ın dört eyaletinde düzenlenen ayrı drone saldırılarında aralarında en az 15 çocuğun da bulunduğu en az 57 sivil hayatını kaybetmiş durumda.

15 Şubat'ta Sudan ordusuna ait bir insansız hava aracının Kuzey Kordofan'ın Sudari bölgesindeki Safiye pazarını vurması sonucu 28 sivilin öldüğü ve 13 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Ertesi gün, Batı Kordofan'daki Sunut'ta yaşanan saldırı kayda geçti.

Aynı gün Güney Kordofan'da Hızlı Destek Güçlerine (RSF) ait olduğu iddia edilen insansız hava araçları Dilling'de iki ilkokulu vurdu; kayıplar henüz belirlenemedi.