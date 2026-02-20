  • İSTANBUL
Görüldüğü kadar masum değil! Market rafları ıslak mendilden arındırılıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Görüldüğü kadar masum değil! Market rafları ıslak mendilden arındırılıyor

Genellikle temizlik alanında kullanmak için başvurduğumuz alışkanlık, aslında plastikle kirletiğiniz bir çevre ve cilt uygulamasına dönüşmüş durumda.. çok yaygın olarak bilinen başta egzama ,kızarıklık ve uzun dönemde alerjik tepkiler gibi problemler oluşturabiliyor.. Hollanda plastikli ıslak mendillerin yol açtığı yıllık 55 milyon euroluk kanalizasyon hasarı sebebiyle yasak için harekete geçmeye başladı

Genellikle temizlik alanında kullanmak için başvurduğumuz alışkanlık, aslında plastikle kirletiğiniz bir çevre ve cilt uygulamasına dönüşmüş durumda.. çok yaygın olarak bilinen başta egzama ,kızarıklık ve uzun dönemde alerjik tepkiler gibi problemler oluşturabiliyor.. Hollanda plastikli ıslak mendillerin yol açtığı yıllık 55 milyon euroluk kanalizasyon hasarı sebebiyle yasak için harekete geçmeye başladı

Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan ve " pratik hijyen çözümü" olarak düşünülen ıslak mendiller, başta Hollanda olmak üzere Avrupa Birliği'nin sıkı yasak listesine alınma yolunda. Bakanlık yaptığı duyuruda belirttiği üzere, biyolojik olarak çözünmeyen bu maddeler sadece çevreye büyük zarar vermekle kalmıyor öte yandan zamanda her yıl ülkeye 22 ila 55 milyon euro arasında ek temizlik ve atık masrafı olarak dönüyor.

 

CİLT TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA

Çevresel sorun olarak değinsek de aynı zamanda dermatoloji bir yönü de mevcut. Uzmanlar ıslak mendillerinin daha uzun süreli gitmesi ve dayanıklılığının artması için içerisine ilave edilen kimyasal koruyucuların ve sentetik kumaşın, cildin doğal yapısını bozduğunu ifade ediyor. Başta bebeklerde ve hassas ciltlerde bu kimyasallarla temas, çok yaygın olarak bilinen başta egzama ,kızarıklık ve uzun dönemde alerjik tepkiler gibi problemler oluşturabiliyor.

 

ISLAK MENDİL NASIL BİR ÜRÜN?

Pek çok kişi ıslak mendilleri kağıt bazlı sanıyor ama gerçek çok farklı. Piyasada satılan ıslak mendillerin büyük bölümü polyester ya da polipropilen gibi plastik bazlı sentetik liflerden dokunuyor. Bu malzeme sayesinde suyla temas ettiğinde çözünmesi ya da dağılması mümkün olmuyor.

 

ŞEHİRLERİN BELLİ ALANLARI DEVASA ATIK ÇÖP

Çöpe atmak yerine tuvalette atılan ıslak mendiller, kanalizasyon sistemlerinde yağ ve diğer atıklarla bir araya gelip " atık dağları" ismi verilen sertleşmiş beton gibi kütleler meydana getiriyor. Hollanda'nın su idare yönetimleri bu büyük tıkanıklıkları temizlemek için harcanan 10 milyonlarca euro dışında, kopan plastik parçalarının mikroplastik olarak denizlere karışıp ekosistemi tehdit ettiğini ifade ediyor.

Avrupa'da birkaç şehirde görülen bu sorun, Türkiye'deki metropollerde de benzer maddi sorunlar oluşturuyor. Örneğin, İSKİ gibi su ve kanalizasyon kuruluşları, klozete atılan ıslak mendillerin pompaları tıkadığını ve arıtma sistemlerine ağır tahribat oluşturduğunu defalarca belirtiyor.

Türkiye'de de plastik içeren mendillerin kullanımının azaltılması, belediyelerin altyapı giderlerini önemli ölçüde düşürecek yeni bir hamle olarak görülüyor.

 

