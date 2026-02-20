  • İSTANBUL
Yeni gün operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Yeni gün operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var

Yeni gün operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var

Asayiş, İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, 55 farklı olaya karışan 32 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zincirleme operasyon, Asayiş, İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışması ile gerçekleştirildi.

Ayrıntılar geliyor..

