Çoğu bilmiyor: Emekliye o aktivite yılın her günü ücretsiz!

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki tüm müze ve tarihi alanlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki emekli vatandaşlar için kapılarını bedelsiz açıyor. Tek yapmanız gereken bulunduğunuz şehirdeki müzelere gitmek!

Türkiye’nin zengin tarihi ve kültürel mirası, emekli vatandaşlar için her ilde tamamen erişilebilir durumda. Bakanlığın kararıyla, Türkiye genelindeki tüm müze, ören yeri ve tarihi mekanlar emekliler tarafından herhangi bir ücret ödenmeden ziyaret edilebiliyor.

81 İlde Geçerli Uygulama

Emekli vatandaşlar, sadece ikamet ettikleri şehirde değil, Türkiye’nin hangi noktasına giderlerse gitsinler bu haktan yararlanabiliyor. Efes Antik Kenti’nden Sümela Manastırı’na, Topkapı Sarayı’ndan Mevlana Müzesi’ne kadar bakanlığa bağlı tüm noktalar bu kapsamda yer alıyor.

Kimlik İbrazı Yeterli

Vatandaşların bu imkandan faydalanması için herhangi bir ek prosedür veya kayıt işlemi gerekmiyor. Müze girişlerindeki gişelerde emekli kimlik kartını veya e-Devlet’ten alınan emekli belgesini göstermek, giriş onayı için yeterli sayılıyor.

Kültürel Etkinlikler de Ücretsiz

Bakanlık sadece müze girişlerini değil, kültürel hayatın diğer alanlarını da emeklilere açmış durumda. Devlet Tiyatroları’ndaki temsiller, Türkiye genelindeki tüm sahnelerde emekli vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak izlenebiliyor. Böylece emeklilerin sosyal hayata ve sanata katılımı her ilde destekleniyor.