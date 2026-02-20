Fenerbahçe İngiliz Basınında alay konusu oldu! 'Pereira, bu ilk zaferini bir termos çayla kutladı'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede Sarı-Lacivertliler 3-0 mağlup oldu.

TUR ŞANSINI ZORA SOKTU

Fenerbahçe, sahasında 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

İNGİLİZ BASINI: PEREIRA'DAN RÜYA GİBİ BAŞLANGIÇ

Sarı-lacivertlilerin maçını İngiliz basını manşetlerine taşıdı. Fenerbahçe maçına Vitor Pereira ile çıkılmasının Nottingham Forest adına doğru bir karar olduğunun altı çizildi.

THE GUARDIAN: Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi domine ederek maçı kazandı. Deplasmana giden 1200 taraftar, İstanbul'da geçirdikleri bu akşamı kolay kolay unutmayacaklar. Maçın sonunda Forest taraftarları "Her hafta sizinle oynayabilir miyiz?" ve "O meşhur atmosferiniz nerede?" diye tezahürat yapıyorlardı.

THE SUN: Vitor Pereira rüya gibi bir başlangıç yaptı. Yeni teknik direktörün getirdiği inanılmaz sıçrama yaşandı, Avrupa Ligi son 16 turuna bir adım daha yaklaşıldı. Bu görüntünün ışığında Nottingham Forest'ın Premier Lig'den düşmesi çok yazık olur. Pereira, balayı dönemleri ve kısa süreli toparlanmalar konusunda uzman.

BBC: Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü olarak göreve mükemmel bir başlangıç yaptı ve Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi şık bir şekilde mağlup etti. Konuk ekip maçın başından sonuna kadar üstünlük kurarak Avrupa kupalarındaki en büyük deplasman galibiyetini elde etti.

TELEGRAPH: Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi farklı bir skorla mağlup ederek teknik direktör değişikliğinin işe yaradığını gösterdi. Yani belki de Nottingham Forest'ın bir sezonda üç teknik direktörü birden kovması o kadar da çılgınca bir karar değilmiş. Vitor Pereira, bu ilk zaferini bir termos çayla kutladı.

"FENERBAHÇE'Yİ BOZGUNA UĞRATTI"

DAILY MAIL: Vitor Pereira'nın mükemmel başlangıcı: Yeni Nottingham Forest teknik direktörü, Fenerbahçe'yi darmadağın etti. Sezon boyu saha içi ve saha dışında sık sık dağınık bir görüntü sergileyen Forest, İstanbul'da unutulmaz bir performans sergiledi, pahalı bir kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe'yi bozguna uğrattı.

INDEPENDENT: Nottingham Forest Avrupa Ligi son 16 turuna bir adım daha yaklaşırken, Vitor Pereira rüya gibi bir başlangıç ​​yaptı. İstanbul'daki ezici ve etkileyici galibiyet, Premier Lig ekibini son 16'ya kalma yarışında sağlam bir konuma getirdi, kulüp zorlu bir dönemden geçerken önemli bir moral desteği sağlandı.

TNT SPORTS: Nottingham Forest Fenerbahçe'yi ezip geçerken, Vitor Pereira takımın yeni teknik direktörü olarak Avrupa Ligi play-off maçında galibiyetle başladı. Son 16 turuna doğru büyük bir adım atan Forest, önümüzdeki hafta City Ground'da oynanacak rövanş maçına üç gollük ezici bir avantajla çıkacak.