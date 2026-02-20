  • İSTANBUL
Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
Spor

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de 23. hafta heyecanı bugün, yarın ve 22 Şubat Pazar ve 23 Şubat Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.

Süper Lig’de 23. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Bugün

20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

 

Yarın

13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay

16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

20.00 Konyaspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

 

22 Şubat Pazar

13.30 Kayserispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Çağdaş Altay

20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Beşiktaş - Göztepe: Ozan Ergün

 

23 Şubat Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yasin Kol

