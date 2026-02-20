Trump’tan Yüksek Mahkeme’ye tarife resti: "Bizi soyanlara karşı bu benim hakkım!"

  • İSTANBUL
ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle tarifeleri uygulama yetkisinin kendisinde olduğunu savunarak, yıllardır ABD’yi "soyan" ülkelere karşı Amerikan şirketlerini korumaya kararlı olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki Coosa Çelik Şirketi’nin üretim tesisini ziyareti sırasında ekonomi gündemine damga vuracak açıklamalarda bulundu.

Çelik sektöründe yaşanan toparlanmanın temel nedeninin uyguladığı tarifeler olduğunu belirten Trump, bu sayede Amerikan şirketlerinin korunduğunu, yerli üretimin arttığını ve iş piyasasının yeniden canlandığını anlattı.

Yüksek Mahkeme’nin tarifelere ilişkin kararını aylardır sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Trump, "Tarifeler olmasaydı bu ülke şu anda büyük bir sıkıntı içinde olurdu" diyerek politikasının arkasında durdu.

"BİZİ SOYAN ÜLKELERE KARŞI ULUSAL GÜVENLİK"

Mahreçteki davayı açanları "Çin odaklı ve Çin'de çıkarı olan kişiler" olarak nitelendiren Trump, bu kesimlerin ABD'yi sömürmeye devam etmek istediğini ileri sürdü.

Oldukça öfkeli bir ses tonuyla mahkeme sürecine tepki gösteren ABD Başkanı, tarifelerin uygulanması konusunda yetkisinin tartışılmaz olduğunu dile getirdi.

Trump, "Ulusal güvenlik gerekçesiyle, yıllardır bizi soyan ülkelere tarife koyma hakkım var" ifadelerini kullanarak ticaret ortaklarına ve yargı mekanizmasına sert bir mesaj gönderdi.

