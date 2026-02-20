  • İSTANBUL
Avrupa'da Pedro Fırtınası alarmı!

Avrupa'da Pedro Fırtınası alarmı!

Pedro Fırtınası'nın etkisi altına giren Fransa'nın batısındaki 4 vilayette kırmızı alarm seviyesi devam ederken, 20 vilayette kuvvetli rüzgâr, çığ ve şiddetli dalgalara karşı turuncu alarm verildi.

Pedro Fırtınası'nın etkisi altına giren Fransa'nın batısındaki 4 vilayette kırmızı alarm seviyesi devam ederken, 20 vilayette kuvvetli rüzgâr, çığ ve şiddetli dalgalara karşı turuncu alarm verildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'a göre, ülkenin batısındaki Maine-et-Loire, Charente-Maritime, Gironde ve Lot-et-Garonne vilayetlerinde şiddetli yağışlar sonucu sel meydana gelebileceği belirtildi.

Nils Fırtınası'nın ardından Pedro Fırtınası'nın etkisi altına giren özellikle Atlas Okyanusu'na kıyısı bulunan 4 vilayette etkili olan kırmızı alarm seviyesi sürdürülürken, yaklaşık 20 vilayette kuvvetli rüzgâr, çığ ve şiddetli dalgalar nedeniyle turuncu alarm verildi.

 

Fransa'nın elektrik altyapısı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis, fırtınadan etkilenen farklı vilayetlerde 33 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Ülkede yaklaşık on gündür etkili şiddetli yağışlar ve fırtına nedeniyle yollarda maddi hasar meydana gelirken, bazı ev ve iş yerleri de sular altında kaldı.

Fransız yetkililer, olumsuz hava koşullarına bağlı olaylarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 1 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

