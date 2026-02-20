  • İSTANBUL
Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor: Agbadou'nun yanına Emirhan: Karar verildi

Beşiktaş ligde pazar günü Göztepe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşmada savunmanın göbeğini yeni transfer Emmanuel Agbadou ve Emirhan Topçu oluşturacak.

Foto - Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor: Agbadou'nun yanına Emirhan: Karar verildi

Beşiktaş ligde son olarak Başakşehir'i 3-2 mağlup etmişti. Kartal, son anlardaki golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Yeni transfer Emmanuel Agbadou'nun yanında ise Tiago Djalo vardı. Pazar günü oynanacak Göztepe karşılaşmasında ise bir değişiklik yaşanacak.

Foto - Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor: Agbadou'nun yanına Emirhan: Karar verildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Emmanuel Agbadou'nun yanında Emirhan Topçu'ya görev verecek. Emirhan, Başakşehir maçının kadrosunda olmasına rağmen sahaya sürülmemişti.

Foto - Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor: Agbadou'nun yanına Emirhan: Karar verildi

Sol ayaklı savunmacı bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmaya çıktı. 1.401 dakika forma giydi. 1 golü bulunuyor.

Foto - Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor: Agbadou'nun yanına Emirhan: Karar verildi

Eğer Emmanuel Agbadou-Emirhan Topçu ikilisi, Göztepe'ye karşı iyi bir performans sergilerse önümüzdeki haftalarda da bu düzen bozulmayacak. Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 mağlup ederken rakibine çok sayıda pozisyon fırsatı tanımıştı. Galibiyete rağmen bu durum çok can sıkmıştı.

