Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor: Agbadou'nun yanına Emirhan: Karar verildi
Beşiktaş ligde pazar günü Göztepe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşmada savunmanın göbeğini yeni transfer Emmanuel Agbadou ve Emirhan Topçu oluşturacak.
Beşiktaş ligde pazar günü Göztepe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşmada savunmanın göbeğini yeni transfer Emmanuel Agbadou ve Emirhan Topçu oluşturacak.
Beşiktaş ligde son olarak Başakşehir'i 3-2 mağlup etmişti. Kartal, son anlardaki golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Yeni transfer Emmanuel Agbadou'nun yanında ise Tiago Djalo vardı. Pazar günü oynanacak Göztepe karşılaşmasında ise bir değişiklik yaşanacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Emmanuel Agbadou'nun yanında Emirhan Topçu'ya görev verecek. Emirhan, Başakşehir maçının kadrosunda olmasına rağmen sahaya sürülmemişti.
Sol ayaklı savunmacı bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmaya çıktı. 1.401 dakika forma giydi. 1 golü bulunuyor.
Eğer Emmanuel Agbadou-Emirhan Topçu ikilisi, Göztepe'ye karşı iyi bir performans sergilerse önümüzdeki haftalarda da bu düzen bozulmayacak. Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 mağlup ederken rakibine çok sayıda pozisyon fırsatı tanımıştı. Galibiyete rağmen bu durum çok can sıkmıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23