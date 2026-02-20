Emekliye müjde! Maaşlar 28 bin TL’ye tamamlanacak

Hükümet, geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli emekliler için "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı" üzerinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Hane bazlı gelir incelemesiyle asgari bir eşik belirlenerek geliri düşük kalan emeklilere devlet tarafından nakdi destek sağlanması planlanıyor. İşte tüm detaylar...

Hükümet, ekonomik istikrar programı sürerken geçim sıkıntısı çeken dar gelirli emeklileri rahatlatacak dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Haber7.com yazarı Mehmet Acet'in köşe yazısında aktardığına göre, Ankara kulislerinde bir süredir konuşulan "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı", özellikle geliri belirli bir sınırın altında kalan haneleri hedef alacak.

Yeni modelde devletin veri tabanındaki kayıtlar üzerinden hane bazlı bir inceleme yapılacak. Haneye giren toplam gelir, mülkiyet durumu ve kira gideri gibi kriterler analiz edilecek. Belirlenecek olan eşik rakamın (örneğin asgari ücret tutarı olan 28 bin TL gibi bir rakamın) altında geliri olan emekli hanelerine, aradaki fark devlet tarafından nakdi destek olarak yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin belli bir kesiminin mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Hali vakti yerinde emekliler de var ama sıkıntı yaşayan emeklilerimiz de var. Özellikle sıkıntı yaşayan emeklilerimizi hedefleyen bir yaklaşım içinde olacağız" ifadelerini kullanarak çalışmanın sinyalini verdi. Yılmaz, ekonomiyi "insan odaklı" gördüklerini ve oluşan mali alanın dar gelirli kesimler için kullanılacağını vurguladı.

Mehmet Acet'in köşesinde belirttiği üzere, bu yeni sistem sadece geçim sıkıntısını gidermekle kalmayacak, aynı zamanda yıllardır tartışılan "prim adaletsizliği" sorununa da neşter vuracak. Mevcut sistemde en düşük emekli maaşının kök maaş fark etmeksizin yukarı çekilmesi, 9000 gün prim ödeyenle daha az prim ödeyenin aynı maaşı almasına neden oluyordu.

Yeni "tamamlayıcı" model sayesinde "Ne kadar prim, o kadar maaş" prensibi korunacak. Emekli maaşları prim miktarına göre kalacak, ancak hane geliri düşükse aradaki fark "sosyal destek" kaleminden tamamlanacak.

Böylece hem çalışma hayatındaki adalet duygusu korunacak hem de dar gelirli emeklinin alım gücü artırılacak.

Hükümetin bu kapsamlı projeyi önümüzdeki dönemde netleştirerek kamuoyuna duyurması bekleniyor.