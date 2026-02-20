Bu rezalete özgürlük ve yaşam biçimi diyorlar! Kafayı çekti polis aracını biçti

  • İSTANBUL
Hatay’da park halindeki bir polis aracına çarpan sürücünün neden olduğu kazada iki polis memuru yaralandı. Olay sonrası yapılan kontrollerde sürücünün 1.98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Hatay’da park halindeki bir polis aracına çarpan sürücünün neden olduğu kazada iki polis memuru yaralandı. Olay sonrası yapılan kontrollerde sürücünün 1.98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Arsuz ilçesi Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptıktan sonra sabit bekleyen park halindeki polis aracına çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde 1.98 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüyse gözaltına alındı. Hayati tehlike araz etmeyecek şekilde yaralı olan polis memurlarının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

