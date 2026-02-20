Panel üreticilerinde gümüş alarmı!

Çin kaynaklı arz fazlası kâr marjlarını daraltırken, güneş paneli üreticileri maliyetleri düşürmek için gümüş yerine bakıra yöneliyor. Artan gümüş fiyatları sektörde teknolojik dönüşümü hızlandırıyor.

Sektör temsilcileri, özellikle Çin kaynaklı arz fazlasının yarattığı fiyat baskısı nedeniyle kârlılığı zaten zayıflayan güneş paneli üreticilerinin, marjlarını koruyabilmek için gümüş yerine bakır gibi alternatif metallere yönelimini hızlandırdığını belirtiyor.

Fotovoltaik endüstrisi, küresel gümüş tüketiminin yaklaşık yüzde 17’sine karşılık gelen 196 milyon onsla önemli bir paya sahip. Heraeus analistlerinin hesaplamalarına göre güneş hücrelerinde kullanılan gümüş pastası, toplam hücre maliyetinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor. JK Renewables kıdemli danışmanı Derek Schnee ise panel maliyetlerinin son bir yılda yüzde 7 ila 15 arasında arttığını ifade etti.

Rystad Energy analisti Marius Mordal Bakke, bu yıl sektör genelinde daha kapsamlı bir dönüşüm öngördüklerini belirterek, lider üreticilerin saf bakır metalizasyonu ile hibrit gümüş-bakır pastalarına geçiş yapmasını beklediklerini söyledi.

Öte yandan Cherry Street Energy yetkilisi Ben Damiani, ABD’de 450 watt’lık bir modülde kullanılan gümüş pastasının maliyetinin 2025 başında yaklaşık 5,22 dolar seviyesindeyken bugün 17,65 dolara yükseldiğini kaydetti. Damiani, yıllık 500 gigawatt üretim hacminde gümüş yerine bakır kullanımına geçilmesinin küresel ölçekte yılda yaklaşık 15 milyar dolarlık tasarruf sağlayabileceğini dile getirdi. Ancak uzmanlar, gümüşün bakıra kıyasla daha yüksek elektrik iletkenliğine sahip olması nedeniyle bu dönüşümün teknik açıdan bazı zorluklar barındırdığına dikkat çekiyor.

Emtia piyasalarında gümüşün metrik ton fiyatı 2,5 milyon dolara kadar çıkarken, bakırın ton başına fiyatı 12.823 dolar seviyesinde bulunuyor.

Çin merkezli üretici LONGi ise nisan-haziran döneminde baz metallere dayalı yeni teknolojisiyle seri üretime başlamayı hedefliyor.