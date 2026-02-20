Uyuşturucuyu batağından itiraflar! Telegram'dan sipariş ettim

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. Hacıoğlu uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek, “Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim” itirafında bulundu. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ise ifadesinde, "Uyuşturucu maddeyi genelde gün içinde tek başıma aldığım ve gece vakti evde balkonda içmekteyim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında savcılık, 25 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu gibi isimlerin de bulunduğu 21 kişi, emniyetteki gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılıktan serbest kaldı. Savcılığın sevk ettiği 5 şüpheli tutuklanırken, 2'si ev hapsi olmak üzere toplam 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TELEGRAM'DAN SİPARİŞ ETTİM, POSTA KUTUSUNA BIRAKTILAR"

Yapılan aramada adresinden 33 gram esrar çıkan oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Yaklaşık 27 yıldır aktörlük yaptığını ve aylık gelirinin 1 milyon olduğunu söyleyen İsmail Hacıoğlu, "Daha önce Hollanda'da bulunduğum bir zamanda merakımdan esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi Telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar." dedi.

UYUŞTURUCU İTİRAFI GELDİ

Kamuoyunca tanınan bir ismi olduğu için bu konuda dikkatli olduğunu ve hiç kimseyle yüz yüze madde alışverişi yapmadığını belirten Hacıoğlu, "Madde kullandığım için pişmanım. Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim." dedi.

KAAN TANGÖZE: UYUŞTURUCU MADDEYİ EVDE BALKONDA İÇMEKTEYİM

Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı. "Üzerime atılı suçlamayı işlemediğim için bu hükümlerden faydalanmak istemiyorum ancak size bildiklerimle ilgili her türlü yardıma hazırım. Kamuoyu tarafından tanınan bir sanatçıyım. Evimde uyuşturucu madde bulunduğuna dair kolluk ekipleri tarafından yapılan arama neticesinde yaklaşık 2 sene önce sokak üzerinde tanımadığım bir torbacıdan marihuana isimli uyuşturucu maddeyi almıştım. Ancak ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum bu şahsı da tanımıyorum. Ben evli ve 3 çocuk sahibi işleri yoğun bir kişiyim. Uyuşturucu kullanma sıklığım ise bu nedenle azdır. Evimde bulunan uyuşturucu belki bayatlamış bile olabilir.

Yine emniyet benden kan, idrar örnekleri aldı. Uyuşturucu etken maddesinin çıkacağını düşünüyorum çünkü yaklaşık 1 ay önce Almanya turnesine konser vermek için gitmiştik. Bu sırada Almanya'da zaten yasal olarak satıldığını bildiğim için şu anda hatırlamadığım bir shoptan yine marihuana aldım ve içtim. Uyuşturucu maddeyi genelde gün içinde tek başıma aldığım ve gece vakti evde balkonda içmekteyim . Yurt içinde veya yurt dışında Hiçbir zaman yapmış olduğum bir konserde uyuşturucu madde almadım hakkımda neden işlem yapıldığını bende merak ediyorum Türkiye'de uyuşturucu içilen herhangi bir toplantıya veya partiye katılmadım. Bu yerlerde bulunmadım.

Yine iş ekibimle herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanan da yoktur. Uyuşturucu alacak herhangi bir bağlantım yoktur emniyet ekiplerine de zaten cep telefonumu rızam doğrultusunda incelenmesi için verdim. Medyadan gördüğüm kadarıyla soruşturma dosyasında tanıdığım ismini duyduğum herhangi bir kişi veya bağlantılı olduğum herhangi bir eylemim yoktur."