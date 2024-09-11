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Yerel Suç makinesinden polislere şaşırtan bahane: “Maymun çiçeğine yakalandım size de bulaşır”
Yerel

Suç makinesinden polislere şaşırtan bahane: “Maymun çiçeğine yakalandım size de bulaşır”

Yeniakit Publisher
2024-09-11 10:43:00 - 2024-09-11 10:44:16

Bursa’da 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, 24 suç kaydı bulunan zanlı, polisleri görünce maymun çiçeğine yakalandığını iddia etse de yakayı ele verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma esnasında ‘Nitelikli Yağma’ suçundan aranması olan S.B (34) polis ekiplerini görünce, “Yaklaşmayın, ben maymun çiçeğine yakalandım. Size de bulaşır” dese de yakayı ele verdi.


Şüphelinin yapılan sorgusunda 32 yıl 4 ay kesinleşen hapis cezası ve 24 farklı suçlardan kaydı olduğunu da öğrenildi.
Ekipler tarafından cezaevine gönderilen S.B’nin herhangi bir hastalığının da olmadığı yapılan kontrollerde tespit edildi.

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