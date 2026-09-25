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Guendouzi müjdesi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye güzel haber var

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Guendouzi müjdesi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye güzel haber var

Fenerbahçe, Lyon ile oynanan maçta UEFA’dan ceza alan Matteo Guendouzi'nin Şampiyonlar Ligi’nde 14 Ekim’de Aston Villa ile oynayacağı maçta forma giyebileceğini açıkladı.

#1
Foto - Guendouzi müjdesi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye güzel haber var

Şampiyonlar Ligi play-off turu Lyon ile oynanan rövanş maçının ardından karıştığı olaylar nedeniyle 3 maç men cezası alan Matteo Guendouzi için yeni karar çıktı.

#2
Foto - Guendouzi müjdesi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye güzel haber var

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 4 maçlık men cezası 3'e indirildi. Roma maçında oynayamayan Fransız yıldız, Aston Villa maçında forma giyebilecek.

#3
Foto - Guendouzi müjdesi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye güzel haber var

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

#4
Foto - Guendouzi müjdesi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye güzel haber var

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

#5
Foto - Guendouzi müjdesi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye güzel haber var

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen, ikisi ertelemeli dört maçlık müsabakalardan men cezası; Kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır.

#6
Foto - Guendouzi müjdesi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye güzel haber var

10 Eylül 2026 tarihinde oynanan Roma karşılaşmasında forma giyemeyen futbolcumuz Matteo Guendouzi, UEFA Tahkim Kurulu’nun söz konusu kararına bağlı olarak, 14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecektir.

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