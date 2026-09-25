Mehter marşı Miço’yu korkutmuş: Sahte Kabadayı yola geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye’deki NATO Zirvesinde karşılandığı Mehter Marşını duyunca dizlerinin bağı çözülen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu görüntüleri kapatmak isterken bu kez de Kemal Sunal’ın ‘Sahte Kabadayı’ filmindeki yürüyüşünü andıran duruşuyla hem ülkesinde hem dünyada rezil olmuştu. Düştüğü bu komik durumdan kurtulmak için de ülkesine döner dönmez yine Türkiye hakkında ileri geri konuşan Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Türkiye ile herhangi bir kriz çıkmaması için büyük çaba gösterdiklerini belirterek "Coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz" sözleriyle aklının başına geldiğini gösterdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye-Yunanistan ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Miçotakis, "Son üç yıldır ilişkilerimizin iyileşmesi, güven inşa edilmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için sürekli çaba sarf ediyoruz ki istenmeyen krizlere yol açabilecek olası bir gerginlik engellenebilsin" dedi.
Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında tarihin ağırlığını taşıyan hassas bir ilişki olduğunu, bölgesel ve geniş çaplı gelişmeler göze alındığında nasıl ilerleneceğine ilişkin ortak bir anlayışa acilen ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
SORUNLARI ÇÖZEBİLİRİZ
Bu anlayışın uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı temelinde olması gerektiğini belirten Miçotakis, "Birçok kez söylediğim gibi, coğrafyayı değiştiremeyiz, yan yana yaşamak bizim kaderimiz" ifadelerini kullandı.
Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki tek anlaşmazlığın Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının belirlenmesi olduğunu ileri sürerek, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin de bu sorunları çözmek için tek kurumsal çerçeve olduğunu savundu.
Miçotakis, Kıbrıs meselesine de değinerek, bu konunun BM'nin kendi kararlarını uygulama kabiliyetini göstermesi açısından bir "turnusol kağıdı" olduğunu ileri sürdü.
Yunan Başbakan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu konuda müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çalışmalarını da desteklediklerini belirtti.
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