8 yıldır taş üstüne taş konulmadı! İstanbullunun vergileri toprağa gömüldü

İstanbul'un kronik trafik sorununa çözüm olması amacıyla yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli, aradan geçen yıllara rağmen hizmete açılamadı.

Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde 2018 yılında başlayan proje; Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçların Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi ve Yıldız Yokuşu trafiğine girmeden Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne ulaşmasını sağlayacaktı.

İBB'nin 2018'deki açıklamasında Dolmabahçe-Levazım arasında yoğun saatlerde 70 dakikayı bulan yolculuğun tünelle 5 dakikaya indirilmesinin hedeflendiği duyurulmuştu.

2019'da yüzde 28'i tamamlanmıştı

İBB'nin 2019 Faaliyet Raporu'nda iki tüp halinde toplam 7,45 kilometre olarak planlanan projenin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 28 olduğu ve tahmini bitiş tarihinin 2021 olarak öngörüldüğü belirtilmişti.

İBB, daha sonra yaptığı açıklamada çalışmalara Mayıs 2021'de yeniden başlandığını duyurmuştu. Ancak araç tüneli aradan geçen yıllara rağmen tamamlanarak hizmete açılamadı.

Son görüntüler ise şantiye alanındaki atıl tabloyu gözler önüne serdi. Bazı yapı ve malzemelerin açıkta beklediği görüldü.

“Burada milli servet yatıyor”

İstanbul Çevre Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Ağaoğlu, projenin geldiği noktaya tepki göstererek, “Burada milli servet yatıyor. İstanbullunun ödediği vergiler toprağa gömülmüş durumda. Şurada gezdim, baktım tam bir enkaz var. Bir takım yapılar çürüyecek, bakılmıyor. Bir takım malzemelerin de hırsızların eline bırakıldığı görünüyor” dedi.

Projenin yıllarca bekletilmesinin maliyeti artırdığına dikkat çeken Ağaoğlu, “Bu inşaatta kullanılan malzemeler 8 yıl boyunca hem yıprandı hem çürüdü hem de enflasyon nedeniyle maliyet yükseldi. Büyükşehir Belediyesi derhal İstanbulluya geniş bir açıklama yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

Özellikle maç günlerinde bölgenin trafik çilesine dönüştüğünü belirten Ağaoğlu, projenin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

“Tamamlanmamış olması vahim”

TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Derya Deniz Dalgın da İstanbul'un en yoğun noktalarından birindeki trafik sorununa çözüm üretmesi beklenen projenin yarım kalmasına tepki gösterdi.

Dalgın, “İstanbul'un en işlek noktalarından birinde trafik probleminin insanları çileden çıkarmış olması ve bunu çözebilecek bir projenin tamamlanmamış olması oldukça vahim bir durumdur” dedi.

Şantiye çevresindeki güvenlik önlemlerinin de yetersiz olduğunu belirten Dalgın, özellikle maç günleri ve gece saatleri dikkate alınarak aydınlatma ve uyarı levhalarının artırılması gerektiğini kaydetti.

İBB'ye açıklama çağrısı

2018'de İstanbul trafiğini rahatlatacağı açıklanarak başlayan, 2019 itibarıyla yüzde 28 fiziki gerçekleşmeye ulaşan ve o dönem 2021'de tamamlanması öngörülen Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin bugünkü durumu yeniden tartışma konusu oldu.

Ağaoğlu, İBB yönetimine “Bunca yıl bekletilmesi için tüm tüketicilere, İstanbullulara bir açıklama borçlular” sözleriyle seslendi.