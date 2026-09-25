Gazze soykırımcısı BM’de yine konuştu! Bebek katilinin BM’de ne işi var?

MUHAMMET KUTLU

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Gazze’de soykırım suçlusu olarak hakkında 2024’te resmi yakalama kararı çıkardığı soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu her yıl olduğu gibi bu yıl da hiçbir şey olmamış gibi New York’a giderek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuşma yaptı. Netanyahu’nun konuşma yapmasına her yıl çanak tutan ABD, siyonist katilin yüz binlerce bebek ve sivili sistematik şekilde katlederek soykırım uyguladığı Gazze’nin seçilmiş Devlet Başkanı Abbas’a ise BM Genel Kurulu’na davetli olmasına rağmen yine vize vermedi. Küresel çetenin boyunduruğu altındaki BM, soykırımcı Netanyahu’nun elini kolunu sallaya sallaya gelip Genel Kurul’da gerçekleştirdiği yüzsüz şov yüzünden meşruiyetini kaybediyor.

BM’DE KONUŞMA VERİLMESİ BÜYÜK BİR SKANDALDIR!

Akit’e konuşan Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan; “Gazze’de çoğu çocuk ve bebek yüz binlerce sivilin katili Netanyahu’ya BM Genel Kurulunda konuşma verilmesi büyük bir skandaldır. Sanık sandalyesinde oturması gereken bir soykırımcı katilin, BM kürsüsünde olması insanlık vicdanını yaralamıştır. ABD’nin bu Siyonist katile verdiği destek kendilerini de yakacaktır. Filistin liderine vize vermeyen ABD’nin bu tavrı Gazze’deki savaş suçlarının ortakları olduğunu göstermektedir. BM delegeleri soykırımcı Netanyahu konuşmasını yaparken salonu terk etmesi zalimin zırhında açılan yeni bir gediktir. Zulmün ve soykırımın faturası, sadece kurbanlara değil, artık faillere de kesilmeye başlamıştır. Siyonist işgalin başındaki teröristin konuşması sırasında BM salonunun delegelerce boşaltılması, sadece diplomatik bir protesto değil, işgalciye uluslararası camianın sırt çevirdiğini gösteren ikonik bir andır. Bu boş sandalyeler, zalimin yalnızlığının ve meşruiyet kaybının tescilidir. Ancak yetmez. İsrail uluslararası etkinlik, toplantı ve organizasyonlardan çıkarılmalıdır. Bütün soykırımcılar yargılanmalıdır! Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın tarihi konuşması, Gazze’de işlenen soykırıma karşı susanlara, gerçeği çarpıtanlara, zalimin safında duranlara karşı yazılmış en güçlü beyannamedir. Bu konuşma, Filistin’in 78 yıldır süren çilesini ve direnişini haykırmış; iftira ve yalanlarla suçlarını örtmek isteyenlere hakikatle verilmiş bir cevaptır. Özellikle, yüz bini aşkın Filistinlinin katledilmesini, görmezden gelen ikiyüzlü ve ahlaksız düzenin maskesi, BM kürsüsünde düşmüştür. Cumhurbaşkanımızın konuşması; hakikatin yalana, vicdanın zulme, adaletin haksızlığa karşı zaferini müjdeleyen bir çağrıdır” dedi.

NETANYAHU’NUN ORADA KONUŞMASI BM’NİN İFLASI

Mavi Marmara davasında mağdur ve müşteki ailelerin savunmasını üstlenen avukatlardan Cüneyt Toraman da şunları söyledi: “Bilindiği gibi UCM, BM’y’e üye olan devletlerin bir kısmının iştirakiyle kurulan bir mahkeme. Bu mahkemenin kararlarına BM’in riayet etmesi gerekir. Bu mahkemenin Netanyahu hakkında yakalama kararı var. Bütün devletlerin buna riayet etmesi gerekir. Kaldı ki ülkelere de alenen bildiriliyor. Dolayısıyla hiçbir ülkenin hava sahasından, deniz sahasından, kara sahasından hiçbir surette geçememesi lazım. Bu yakalama emrinin uygulanması lazım. Çünkü bu devletlere de bildiriliyor. Hangi uçakların geçeceği, içinde kimlerin bulunduğu, hangi amaçla gittiği bildirilmek zorunda ve bildiriliyor. Uluslararası havacılık kuralları gereği bunu diğer ülkelerin yanı sıra birinci derecede BM merkezinin bulunduğu Amerika’dan bekliyoruz. Amerika’da 49 tane eyalet var. Hepsinin bu yakalama kuralını uygulaması lazım. Böyle bir haydut, elini kolunu sallaya sallaya nasıl BM Genel Kurulu’na girer? Genel Kuruldakilerin salonu terk etmesi, protesto etmesi önemli değil. Dünyanın çok büyük suçlarını işleyen bir cinayetin faili gelse BM salonunda konuşturulabilir mi? Bu durum, BMin yüz karası aslında. Bir kez daha görülmüştür ki, Birleşmiş Milletler miadını doldurdu. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, yeniden yapılandırılması gerekiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin de mutlaka BM’nin Güvenlik Konseyi bünyesinde faaliyet göstermesi lazım. Devletlerin başkanlarını, kuvvet komutanlarını yargılayamayan bir BM’nin ne hükmü olur? Eğer gerçekten bir BM’den bahsediyorsak veto yetkisinin kaldırılması gerekir” dedi.