Hatice Akbaş Avrupa’nın zirvesinde! Altın madalyayı Türkiye’ye getirdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli boksör Hatice Akbaş, Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası’nda ay-yıldızlı bayrağı zirveye taşıdı. 51 kilo finalinde İspanyol Laura Fuertes Fernandez’i mağlup eden Akbaş, Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.
Türk boksunun önemli isimlerinden Hatice Akbaş, Avrupa arenasında büyük bir başarıya daha imza attı.
Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası’nda kadınlar 51 kilo kategorisinde mücadele eden milli sporcu, çıktığı final karşılaşmasından zaferle ayrıldı.
Finalde İspanyol rakibini devirdi
Altın madalya için ringe çıkan Hatice Akbaş’ın finaldeki rakibi İspanyol boksör Laura Fuertes Fernandez oldu.
Final müsabakasında rakibi karşısında üstün bir performans ortaya koyan milli boksör, mücadeleyi kazanarak Avrupa şampiyonu unvanını elde etti.
Altın madalya Hatice Akbaş’ın
Şampiyona boyunca gösterdiği performansı altın madalyayla taçlandıran Akbaş, Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.
Milli sporcunun Avrupa şampiyonluğu, Türk boksunun kadınlarda uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.